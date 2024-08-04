Cupertino 外灘18號（原上海1號）全面新張精選「外灘套餐」原價80元 特價68元

方便上班族忙碌行程，葷素搭配的商業午餐，營養又美味。

位於庫比蒂諾精華地段的「外灘18號」餐廳（原上海1號）隆重新張，每日供應正宗上海美食，新張期間舉辦多項優惠活動，每天早上10時至下午2時30分堂食送有機豆漿1杯，軟糯鮮香的「紅燒美容蹄」堂食5折酬賓，精選「外灘套餐」原價80元，特價68元（足2-4人享受），優惠期至8/31/24 截止，請把握優惠期，早日前往。

外灘18號精選套餐，菜式集店中一時之選，豐富美味，優惠價僅68元，在萬物齊漲的灣區 ，可謂經濟實惠，雙薪家庭主婦忙於工作無暇做飯，下班前僅需一通電話，就可以將鑊氣十足，新鮮美味的上海美食佳餚帶回家。

精選套餐內容介紹如下：

套餐一、清燉獅子頭、香菇面筋、芹菜香乾肉絲、蒜蓉拌黃瓜、米飯、甜品。

套餐二、咸豆黃焗大蝦、蟹粉豆腐、九層塔茄子煲、時令涼菜、米飯、甜品。

套餐三、紅燒划水、爛糊白菜肉絲、上海薰魚、雞蓉玉米羹、米飯、甜品。

套餐四、酸菜魚片、螞蟻上樹、熗炒包心菜、涼拌土豆絲、米飯、甜品。

套餐五、第一蹄、薺菜冬筍肉絲、上海炒青菜、米飯、甜品。

套餐六、紅燒肉鵪鶉蛋、酸辣湯、熗炒包心菜、糟溜鱼片、米飯、桂花拉糕。

餐廳每日上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及上海點心，每日現磨的有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米 粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等，給您元氣滿滿的一天。

中午為方便上班族，忙碌的行程，日日供應「商業午餐」，葷素搭配，營養美味，菜式繁多，任君挑選。

敬備貴賓廳，無低銷卡拉OK 無限歡唱、餐廳3哩之內免費送餐到府。