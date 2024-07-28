許氏參業集團歡慶50周年精采五十 再創輝煌

許氏參業集團周年慶晚宴現場。

全球花旗參領導品牌許氏參業集團在紐約市 盛大舉辦50周年慶典活動，邀請經銷商夥伴、行業 專家、社團組織和媒體代表齊聚一堂，共同見證許氏參業集團50年來的輝煌歷程，展望集團未來的美好藍圖，攜手共創花旗參產業的美好未來。許氏參業集團總裁許恩偉等集團高層親臨現場，與來自 全球各地的經銷商夥伴們熱情交談，共同歡慶許氏參業集團50周年。在晚宴致詞中，總裁許恩偉先生表示，父親許忠政先生與母親許聖美女士於1974年創立的許氏參業集團，從美國威斯康辛州 的一間小車庫起家，歷經半個世紀的奮鬥，如今已發展成為全球知名的花旗參領導品牌。這一路走來，離不開經銷商夥伴們的鼎力支持和辛勤付出。他向所有經銷商夥伴致以誠摯的感謝，更將秉承「誠信、品質、服務」的經營理念，致力於為全球消費者提供最優質的產品。展望未來，許氏參業集團將繼續創新發展，攜手夥伴，將許氏參業集團打造成為百年品牌。晚宴上，為美東地區經銷商頒發了獎牌，感謝所有經銷商夥伴在市場拓展、品牌推廣及客戶服務 等方面均取得了卓越的成績。另外，晚宴的菜品也特別精心設計，融合了許氏參業集團的各種高貴食材，巧妙地許氏所代理的各種珍貴食材設計入菜。除了 採用許氏參場出品的道地威州花旗參外，更加入日本 北海道干貝、昆布及各種山珍海味。經銷商 夥伴們品嚐後讚不絕口，紛紛表示感受到許氏參業集團對產品品質的嚴苛要求。 為了慶祝50周年，許氏參業集團特別推出了限量版禮盒系列，希望通過這些精選產品，與消費者 共同分享50年的成功與喜悅。許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。同時推出許氏全球購，提供消費者在美國下單，出貨到中國的服務。選好禮選許氏，送許氏送健康，就是給家鄉思念的親友最好的祝福。請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏服務專線1-800-826-1577或上網 www.hsuginseng.com。 關於許氏50年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至 上、服務到家」的經營原則。五十年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。 許氏參業集團周年慶感謝經銷商。