獨家巨大開戶獎金，史上最高32%和47% 紅利即將截止！

保險權威趙世文以豐富的財務經驗爲投資者提供全方位的理財指導。

保險 權威趙世文說: [美國將馬上迎來降息週期，現有的財務方案是否足夠應對未來的不確定性？答案是，我們有更好的選擇。] 目前有不少人正在為如何享受無壓力的退休 生活而煩惱，在希望壽命延長的同時，又擔心通貨膨脹的影響。他指出，一個無與倫比的紅利年金計畫，可讓投資 人不僅安全，還能實現驚人的增長回報。

史無前例的紅利年金計畫，如32% 紅利計畫5年內投資可增長至2倍，8年內投資可增長至3倍，例如：55歲的人投資50萬元，65歲開始每年可獲得7萬3362元以上的收入，並且繼續增加到永遠。47% 紅利計畫6年內投資可增長至2倍、12年內投資可增長至3倍，例如：55歲投資50萬元，65歲開始每年可獲得6萬9473元以上的收入，並且繼續增加到永遠。

優勢包括終身養老金保證，如按指數一直增加，越領越多，直到永遠。無需管理，沒有煩惱。本金保障零風險，如股市下跌時，賬戶不跌；股市上漲時，賬戶從最低點按1.5或2.5倍上漲，並鎖住最高點。不收取任何費用，如享受投資的全部利益，無隱藏成本。由世界領先的保險公司承保，擁有最高保障。需要資金時，可隨時提取。投資人的賬戶餘額交還受益人，實現遺產傳承，包括紅利部份，確保財富傳承無憂。實現延稅增長，紅利和收益僅在提取時才需納稅，整個賬戶以複利計算。還有長期護理保障，萬一需要長期護理，收入可增至2倍。

以上適合多元投資者的特別優惠，無論是轉滾401(k)、IRA、403(b)、457、TSP或CD/現金，其計畫均可滿足個人的獨特需求。趙世文憑藉多年的經驗和卓越的績效，領導他的團隊致力於幫助有需要的人實現理想的退休目標。他們的業務包括401(k)和IRA轉滾，确保投資人轉換時無需繳稅，最大化利益。為投資人升級現有年金，以獲取更高回報。CD到期投資，以避免沒有延稅功能及終身養老金。也可幫助房地產和股票投資人退出已獲利資金，轉到更安全的年金計畫，實現投資組合多元化。

47% & 32% 獨一無二的紅利計畫僅在2024年8月26日前有效，這是不容錯過的機會。Simon Chew-保險權威趙世文的Amazing Wealth理財團隊隨時提供全方位的指導，根據獨特的具體需求，量身定制最適合的理財計畫。Amazing Wealth保險理財集團專精理財業務，包括人壽、免稅退休策略、財富管理、長期護理保險以及健康保險。欲瞭解更詳盡資料查詢請電: 1-888-746-6688，網址: Simon888.com，Facebook: facebook.com/iSimon888，YouTube: youtube.com/iSimon888 。4大分公司 San Francisco, Oakland, Fremont, San Jose。