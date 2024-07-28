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華美銀行公佈2024年第二季度財報連續兩年榮膺最佳營運銀行

工商訊
華美銀行。
華美銀行。

華美銀行之母公司華美銀行集團（納斯達克股票代號為「EWBC」）於7月23日公佈2024年第二季度財務報告。2024年第二季度淨利潤達2.88億元，稀釋每股收益2.06元。平均總資產報酬率為1.63%，平均普通股權益報酬率為16.4%；平均有形普通股權益報酬率[1]為17.5%；每股帳面價值較第一季度增長3%，較去年同期增長14%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「第二季度，華美銀行多元化且有效的商業模式繼續發揮優勢，為股東持續帶來優質的投資回報。與第一季度相比，總貸款和總存款各增長了2%，同時，費用收入創新高，較第一季度增長8%。在第二季度期間，我們策略性地重點發展了工商貸款和住房貸款，且收穫了商業和個人客戶存款的穩健增長。另外，華美銀行第二季度的外匯交易和財富管理等各類費用收入都有顯著提高。」

「我們的貸款壞帳沖銷比率（Net charge-offs）與上季度相比基本穩定，佔平均貸款的0.18%，同時，有問題貸款減少10%。我們相信，多元化的貸款方案以及嚴格的審批和監控標準將繼續為銀行的穩健前行保駕護航。展望下半年，華美銀行將憑藉一貫的雄厚資本實力，為股東創造豐沃的回報。」吳建民繼續道。

他指出：「近日，我們再度被權威金融雜誌《Bank Director》評選為資產逾500億美元類別的最佳營運銀行。這是連續第二年，也是近四年內第三次獲得該項榮譽。這項認可不僅證明了銀行同仁的穩定執行力，還強調了我們領先同業的盈利能力及謹慎的資產負債表管理能力。」

財報概要：

總資產持續增長 – 截至2024年6月30日，總資產達725億元，較2024年3月31日的709億元增加16億元，主要得益於貸款增長8億元，以及可供出售債務證券（AFS debt security）增長5億元。總資產較2023年6月30日的685億元增長39億元或6%。

總貸款穩定發展– 截至2024年6月30日，總貸款為528億元，較2024年3月31日的520億元增長8億元；較2023年6月30日的498億元增長30億元或6%。

總存款不斷攀升 – 截至2024年6月30日，總存款達600億元，較2024年3月31日的586億元增長14億元或2%，主要得益於各類存款客戶的普遍增長。截至2024年6月30日，無息存款佔存款總額的25%，與第一季度大致持平。總存款較2023年6月30日的557億元增長43億元。

資本結構穩健 – 截至2024年6月30日，華美銀行股東權益為72億元，較第一季度增長3%。截至2024年6月30日，股東權益比率為9.96%，該比率於2024年3月31日為9.91%。

季度收益保持平穩–2024年第二季度淨利潤達2.88億元，稀釋每股收益為2.06元，較第一季度各增長1%。稅前撥備前收入總額為4.01億元，較2024年第一季度的3.97億元增長1%。

華美銀行董事會宣佈將於2024年8月16日派發2024年第三季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年8月2日的持股份額獲派股息。

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