中國人民銀行首次發行全套 中國流通紀念金幣大全 金山發行

中國流通紀念幣發行40周年，《中國流通紀念金幣大全》以象徵國家最高財富的1984年第一枚流通紀念幣，至2024年發行至今，橫跨40年偉大歷程，17大系列，共計129枚之多。

為隆重紀念中國流通紀念幣發行40周年，中國人民銀行審批，由中國紀念幣設計第一人、被譽為業界「點金之手」的李小川大師親自設計，以象徵國家最高財富的1984年第一枚流通紀念幣，至2024年發行至今，橫跨40年偉大歷程，17大系列，共計129枚之多，中國人民銀行發行的所有流通紀念幣為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，1：1原版復鑄，完美打造新中國第一套《中國流通紀念金幣大全》。

它是史上第一次出現的最全的紀念金幣大全套，枚枚均為全新首款收藏品相。它不僅全面展現了中國輝煌的歷程和國家名片，以及全球頂級造幣工藝的藝術魅力，而且對比紀念幣動輒上億的發行量，全球發行稀缺，海外更是僅600套的紀念金幣大全套，更具紀念、收藏與投資 價值，升值空間更是不可限量。

在中華人民共和國建國75周年及流通紀念幣發行40周年之際，由中國人民銀行首次官方批准，香港中國金幣公司出品，以中國人民銀行發行的所有流通紀念幣共計129枚為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，耗用61克999純黃金，1：1原版復鑄，完美打造出新中國第一套《中國流通紀念金幣大全》。其特殊性勢必再創藝術典範傳奇，造大國財富巔峰！

李小川老師是「國」字頭錢幣設計師、中國紀念幣設計第一人、首屆「克勞斯」世界大獎獲得者，《中國流通紀念金幣大全》由李小川老師全程指導設計，採用全球最頂級的造幣工藝，運用現代數字模床、超精壓印、激光立體浮雕等國際頂尖造幣工藝，耗用999黃金61克，精工細作，實現超立體、超高清的視覺享受，金燦燦、沉甸甸，完美再現129枚「國幣」神韻。