我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東陸豐幼兒園 爆保全多次猥褻11幼童

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

無限康糖靈 降糖最新配方 藤黃果+玉桂+葫蘆巴種籽預防和改善糖尿病併發症，夏季大優惠 買一送一！！！

工商訊
無限康糖靈是在美國GMP標準藥廠製造生產。
無限康糖靈是在美國GMP標準藥廠製造生產。

最新研究發現: 高濃度南美洲野生的「藤黃果提取物=玉桂提取物+葫蘆巴種籽」，可迅速控制血糖及防止糖尿病併發症。而美國無限藥業的無限康糖靈(DiabesTrol Max™) 是採用南美洲野生珍貴植物，包括野生玉桂提取物，胡蘆巴種籽，藤黃果提取物（俗稱：番石榴），胭脂僊人掌粉末，武靴藤提取物，越橘提取物，苦瓜提取物等進過超高科技納米緩釋技術研製而成的一種對於糖尿病者有治標又治本的功效。服用後的病患可無需控制飲食、可無需終身服藥。

它的有效成分通過將弱酸性體質，逐漸轉變成弱鹼性體質來增加胰島素的分泌和活性，激活胰島素生長。並通過修復受損胰腺、促進胰島β細胞的再生，並提高胰島素對血糖水平的穩定作用，達到穩定血糖的作用；從而從根本上杜絕「II型糖尿病」的成因，進一歩達到提高人體扺抗力、延緩衰老的作用。可明顯改善多飲、多食、多尿、體重減少、肢體乏力、失眠等症狀。

它的有效成分具有 6大功效：

1.南美洲野生玉桂提取物：可增加血糖代謝達20倍，顯著有助調節血糖，防止及改善併發症。

2.中東葫蘆巴種籽萃取精華：可有效增加胰腺β細胞再生，有助迅速分解胰島素，協助平穩調控血糖。

3.印度苦瓜萃取精華： 所含的凝集素可降低血液中的葡萄糖濃度，有效幫助併發症的康復。

4.斯里蘭卡武鞭藤提取物：可幫助胰島素β細胞的修復和再生。

5.墨西哥胭脂仙人掌提取物：可幫助恢復血糖正常值，改善糖尿病，增強胰島素敏感度。

6.南非藤黃果提取物：有助減少在餐後的葡萄糖吸收率，從而幫助降低血糖值及改善血糖代謝。

無限康糖靈是在美國GMP標準藥廠製造生產，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全。凡看到此新聞打來訂購者會享受买一盒送一盒的大優惠，機會難得，請馬上撥打訂購熱線：516-690-8888或到三藩市的天天集團、恆豐泰、依力臣參茸。屋崙：國泰參茸、美參參茸、亞洲參茸。沙加緬度：永泰參茸、萬寶參茸。西雅图：大参林参茸，太和堂，新健生行。夏威夷的北美參行等特約經銷商訂購享優惠。詳情請瀏覽www.ultramaxusa.com或撥打養生免費熱線：1-877-808-6188。

併發症 斯里蘭卡 墨西哥

上一則

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

下一則

支持聖華金縣小企業 消費回饋200元

延伸閱讀

台80年代當家小生近況曝光 突用筷子插喉全場嚇瘋

台80年代當家小生近況曝光 突用筷子插喉全場嚇瘋
炎夏不必戒甜 低GI水果有助控糖

炎夏不必戒甜 低GI水果有助控糖
消暑聖品西瓜惹禍 68歲婦每天吃好幾片「血糖爆表」

消暑聖品西瓜惹禍 68歲婦每天吃好幾片「血糖爆表」
水果當正餐減肥 50歲婦血糖失控

水果當正餐減肥 50歲婦血糖失控
含糖飲料當水喝 38歲就洗腎

含糖飲料當水喝 38歲就洗腎

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

2024-07-13 20:20
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26

超人氣

更多 >
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死
鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走