遊輪專家極品假期推出2025維京河流遊輪早鳥優惠

布達佩斯，匈牙利美景風光盡在其中。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式—Viking河輪特惠」在2024年7月30日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「免費歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」、「送每房200元船上零用金」的多重優惠(有條件限制)。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選六個河輪行程(基本房): 「2025年1月31日萊茵河寶藏11天」造訪4國:荷蘭、德國 、法國、瑞士；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2848元起。「2025年3月26日多瑙河華爾滋8天」造訪3國：匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人3048元起。「2025年3月12日巴黎瑞士12天」造訪4國：法國、盧森堡德國、瑞士；巴黎至蘇黎世，每人3249元起。「2025年8月11日萊茵河+美茵河11天」造訪4國:瑞士、德國、法國；巴賽爾至紐倫堡，每人3499元起。「2025年7月13日法國紅酒城堡8天」法國波多來回，每人3698元起。「2025年6月15日大歐洲15天」造訪4國:匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5049元起。送免費機票出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年7月30日 ! 船位有限，動作要快。

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