我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

遊輪專家極品假期推出2025維京河流遊輪早鳥優惠

工商訊
布達佩斯，匈牙利美景風光盡在其中。
布達佩斯，匈牙利美景風光盡在其中。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式—Viking河輪特惠」在2024年7月30日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「免費歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」、「送每房200元船上零用金」的多重優惠(有條件限制)。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選六個河輪行程(基本房): 「2025年1月31日萊茵河寶藏11天」造訪4國:荷蘭、德國、法國、瑞士；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2848元起。「2025年3月26日多瑙河華爾滋8天」造訪3國：匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人3048元起。「2025年3月12日巴黎瑞士12天」造訪4國：法國、盧森堡德國、瑞士；巴黎至蘇黎世，每人3249元起。「2025年8月11日萊茵河+美茵河11天」造訪4國:瑞士、德國、法國；巴賽爾至紐倫堡，每人3499元起。「2025年7月13日法國紅酒城堡8天」法國波多來回，每人3698元起。「2025年6月15日大歐洲15天」造訪4國:匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5049元起。送免費機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年7月30日 ! 船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688為讀者計畫一趟河輪之旅吧。

德國 觀光 舊金山

上一則

Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標

下一則

夫婦遇持槍匪搶走愛犬 聖荷西警方尋回

延伸閱讀

學者：法新國會難影響對中政策 合作與去風險並進

學者：法新國會難影響對中政策 合作與去風險並進
這幾種藥遇高溫容易失效 專家教妥善保存要領

這幾種藥遇高溫容易失效 專家教妥善保存要領
社媒屢貼文威脅泰勒絲 德國警方演唱會前逮捕美國男

社媒屢貼文威脅泰勒絲 德國警方演唱會前逮捕美國男
奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決

奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決
中國反傾銷白蘭地 法國酒商赴聽證會

中國反傾銷白蘭地 法國酒商赴聽證會

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

2024-07-13 20:20

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃