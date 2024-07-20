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益膳坊8月3日孕媽咪健康講座 談初生嬰幼兒的問題與照護

工商訊
詳細講解初生嬰幼兒所有可能發生的問題，及問題發生時的護理，這是一堂對哺餵幼兒極為重要的講座。
詳細講解初生嬰幼兒所有可能發生的問題，及問題發生時的護理，這是一堂對哺餵幼兒極為重要的講座。

灣區頗富知名度的月子餐中心-益膳坊健康管理機構，不定期舉辦之「孕媽咪講座」，從懐孕、生產，產後保養、輔育幼兒，一系列完整的教學課程，幫助新手父母，在沒有緊張和擔心的心情下，平安快樂迎接寶寶的到來。

8月3日（周六）下午2至4 時，孕媽咪講座將以「談初生嬰幼兒的問題與照顧」為題，詳細講解初生嬰幼兒所有可能發生的問題，及問題發生時的護理，這是一堂對哺餵幼兒極為重要的講座，歡迎踴躍出席。

益膳坊1999年創辦，是美國國內首位以指導現代婦女月子及術後調理為主題的專業健康機構。公司採中央廚房自動包裝系統，所有設備及環境，均經過衛生安全局嚴格檢查，並獲得優良評價。2004年更推出全美運送服務，邁向企業化、制度化的經營，藥膳師及每一位料理師傅都經過特別專業的訓練，全程皆以台灣米酒經專業減酒精處理來料理餐點，讓消費者吃的安心又健康。全灣區送餐車隊，溫馨送餐到府，為產婦提供最有效率的服務品質。

益膳坊健康管理機構所提供的各項料理，均按傳統藥膳調理方式及現代健康飲食理念，多年來已獲得各界人士的熱烈好評。服務品質值得信賴。

益膳坊秉持著服務精神，不定期舉辦免費的孕媽咪健康講座，培養正確的產前衛教觀念，教導產後月子養護調理與如何照顧嬰幼兒等護理課程,對初為父母的人幫助極大。

8月3日（周六）下午2至4時舉辦之孕媽咪講座，講題為：初生嬰幼兒的問題與照護，免費入場，歡迎電話預約訂位。

電話：650-938-5888，地址：337 south Monroe street, San Jose(在Valley Fair shopping center 對面，機構後方有停車場）。

益膳坊健康管理機構所提供的各項料理，均按傳統藥膳調理方式及現代健康飲食理念。
益膳坊健康管理機構所提供的各項料理，均按傳統藥膳調理方式及現代健康飲食理念。

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