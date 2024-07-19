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華航攜手捷安特 單車環台秋冬機票優惠

記者江碩涵／灣區報導
華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，可體驗台灣獨特的自行車文化與風景。（華航提供）
華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，可體驗台灣獨特的自行車文化與風景。（華航提供）

華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，可體驗台灣獨特的自行車文化與風景。華航表示，在限定時間內參加捷安特旅遊網並報名「單車環島」，從華航北美舊金山西雅圖、溫哥華、洛杉磯、安大略、紐約六大航點直飛台北，便可享有經濟艙9折、商務艙和豪經艙88折優惠機票。

華航表示，台灣獨特的地形在單車界中一直享有盛名，只要九天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性，尤其全台灣的北中南東各有不同風光，在台灣進行一場單車之旅，不僅可穿梭於山海之間、飽覽深邃藍海與層巒疊嶂，更能同步品嚐台灣美食和道地小吃，感受台灣人情味，是一場身心靈全方位饗宴。

華航從7月16日起推出活動，時間到8月31日，這段期間購票，享經濟艙9折、商務艙和豪經艙88折優惠；9月1日至10月15日期間購票，則享經濟艙95折、商務艙和豪經艙9折優惠。優惠機票的出發日期得在2024年10月1日至12月12日，且航班得是北美舊金山、西雅圖、溫哥華、洛杉磯、安大略、紐約直飛至台北。同時，捷安特旅行社也將贈送乘客一件專屬的紀念T恤與騎士錢包，數量有限，送完為止。

台灣獨特的地形在單車界中一直享有盛名，只要九天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性...
台灣獨特的地形在單車界中一直享有盛名，只要九天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性。（華航提供）

華航北美舊金山、西雅圖、溫哥華、洛杉磯、安大略、紐約六大航點直飛台北，可享經濟艙...
華航北美舊金山、西雅圖、溫哥華、洛杉磯、安大略、紐約六大航點直飛台北，可享經濟艙9折優惠機票。（華航提供）

購買優惠機票方式如下：

一、先至捷安特旅遊網報名「單車環島」行程 ，網址為https://lihi2.com/gNs2Z，並完成繳費，若想了解更多單車環島詳細資訊，可致電捷安特旅遊，電話是+886-4-23117979。

二、提供報名完成及訂單編號後，寄電子郵件至[email protected]，取得專屬折扣碼。

三、最後可至華航官方網站購票，並輸入專屬折扣碼。

另外得注意，此優惠案折扣僅限「基本票價」，不含燃油附加費、訂位服務費、各項稅金及附加服務。

華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，可體驗台灣獨特的自行車文...
華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，可體驗台灣獨特的自行車文化與風景。（華航提供）

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