松立假期與台灣觀光局合作 推出雙十國慶台灣九天遊

阿里山奮起湖南側步道棧橋。

松立假期與台灣觀光 局合作推出雙十國慶9天團，符合規定者，可在台灣境內領取台灣僑委會補助每人新台幣3000元。凡於8月9日前報名，可再享松立100美元折扣優惠。此外，買豪經艙機票（洛杉磯、舊金山至台灣來回），送 2晚酒店、送台北延伸東南亞 來回機票及悠遊卡。

多次榮獲台灣觀光局貢獻獎的松立假期，每年雙十國慶均推出吃好，住好，玩得好的台灣精緻旅遊。今年的九天雙十國慶豪華遊，一探原住民文化、二觀日月潭美景、三訪文化瑰寶故宮、四登台北101、五探十鼓文創區、六享阿里山芬多精、七尋佛陀紀念館、八遊九份老街，全程中文導遊，五星級住宿、高端頂級美食、精典夜市，並可參加四海同心晚會。

松立假期另有：台灣環島5天遊，台灣6天逍遙遊，台灣燈會7天遊，絕美台灣環島8天遊，可視假期的長短來安排，各項旅遊均可免費延伸到各大東南亞機場。今年松立推出不一樣的特別行程；「遊澎湖、前進金門」。到達台灣後亦可選擇參加台灣一日遊的精典行程；如北投陽明山，野柳九份、十分、平溪天燈，坪林茶飄香、象山，經典台北地標，台中IG打卡聖地等。

松立假期正值旅遊季節，強力推薦精彩行程；（一）日本：白川鄉（合掌村）、 富士山飛驒名湯美景8日遊2099元， (8月3日、17日出發）。（二）瑞士：5大名峰、3大景觀列車11日遊5299元 (7月27日出發)。（三）漫遊義大利 精緻9日遊2899元 (9月25日出發）。（四）西班牙、葡萄牙 豪華全覽14日遊（全程五星酒店）5699元 (9月21日出發）。（五）夢幻冰島、極光8日遊 4699元 (9月21日出發）。

松立假期專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny在旅遊界享有盛名，她一再強調：在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。同理心，所以當她在設計行程時首將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。

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