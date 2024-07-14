立川大介醫學博士現任日本秋水堂若宮醫院副院長，同時也是日本九州大學教授。

海之滴特別攜手日本 知名專家立川大介醫學博士，以公開講座形式，於6月22日（周六）在香港 旺角帝景酒店為廣大市民舉辦的一場大型公益講座，同與會者探討有關褐藻糖膠的應用以及針對治療中產生的擔憂和恐懼提出建議。 來自總部設在洛杉磯 的集團副總裁小林大介先生，京太有增先生都出席了該次公開講座。

立川大介醫學博士現任日本秋水堂若宮醫院副院長，同時也是日本九州大學教授。 立川大介醫學博士在過去大約20年裡，大量現場使用褐藻糖膠，擁有無數科學實證。 在講座中，立川大介醫學博士展示並分享幫助治療人士支持免疫健康等議題。 立川博士同時分享了他同宮崎義之教授，日本專業團隊所研究並獲得日本免疫專利的【褐藻糖膠限量版】。 【限量版褐藻糖膠】採用日本北海道附近有限海域捕撈的珍惜籠目昆布。 這種稀有的籠目昆布褐藻糖膠具有支持聚集和調節免疫系統的特點而獲得日本免疫功效專利。

2024年5月應邀芝加哥舉辦的AAI上發表研究報告的九州大學教授宮崎義之， 這也是自2012年，海之滴同日本研究團隊第10次參加美國免疫學年會（ AAI ）主辦的國際會議。 2024年課程題為褐藻糖膠和病毒感染重症肺炎的關係。透過以往12年對褐藻糖膠和免疫的研究，海之滴和日本團隊專注研究褐藻糖膠在免疫系統中的關係。包括[NK自然殺傷細胞和輔助T細胞]，[黏膜免疫]，[腸道免疫]，【支持樹突細胞】【高分子褐藻糖膠優於低分子褐藻糖膠】等等。

宮崎義之教授表示：「我們對褐藻糖膠的大量研究，創造了具有豐富科學證據支持的產品，確保我們的產品可以被安全可靠地使用。如果您發現海之滴對您的免疫健康有益，我們將感到非常高興」。

講座結束後，立川大介醫學博士應邀回答部分與會者關於如何選擇和使用褐藻糖膠支持治療中的免疫健康。Umi no Shizuku海之滴褐藻糖膠是美國銷售的唯一授權使用JHFA標誌的褐藻糖膠。JHFA係日本厚生省批准成立的日本健康與營養食品協會的簡稱。JHFA標準十分嚴格，係優質免疫健康保健產品的標誌。

請致電海之滴獲取免費褐藻糖膠試用。

國語免費專線： 1-888-482-5888， 粵語免費專線： 1-888-853-6888