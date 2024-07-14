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中國央行批准發行的 熊貓金幣大全套 火爆三藩市

工商訊
熊貓紀念金幣大全。
熊貓紀念金幣大全。

熊貓是中國國寶吉祥物，是世界和平大使。據報道，中國野生動物保護協會近期與美國華盛頓國家動物園，就新一輪大熊貓國際保護研究合作達成一致並簽署協議。來自中國的一對大熊貓「寶力」和「青寶」將於2024年年底赴美，開啟新一輪大熊貓保護研究合作。

恰逢國寶熊貓金銀幣發行42周年及中美建交45周年，「寶力」與「青寶」將作為新的中美友誼特使，開啟新一輪中美大熊貓保護研究合作的篇章，也將進一步提升中美人民之間的友誼。為紀念這一特殊的歷史時刻，中國人民銀行特別批准發行了《國寶熊貓紀念金幣大全套》，並在全球同步限量發行，引發多地搶購熱潮…

央行批准採用與原幣同設計圖案，同造幣工藝，63克黃金1：1原版復鑄「世界第一幣王」。經中國人民幣銀行批准，由國家級錢幣設計大師李小川親自設計，特別發行了《國寶熊貓紀念金幣大全套》，它與中國人民銀行發行的41枚熊貓紀念幣采用同設計圖案，同造幣工藝，耗用63克999純黃金，1：1原版復鑄，完美黃金再現。

熊貓金幣，是中國的「國幣」，從1982年開始發行至今，已經連續發行了42年，是全球連續發行最長的金銀幣，堪稱「世界第一幣王」。40多年來，它一直都是錢幣收藏界長盛不衰的寵兒，高調登上多個權威媒體，成為世界五大投資幣之首。

《熊貓紀念金幣大全》將42年發行的41枚熊貓金幣全部一次性「集齊」，實現眾多收藏愛好者的心願，這在世界金幣發行史上實屬罕見。中國錢幣專家趙博士說：熊貓幣作為我國在世界中獨一無二的幣種，它的唯一性自然決定了漲勢飛快！央行發行、耗用63克黃金，工藝甚至比以前還精美，「熊貓金幣大全套」價值非凡，機會不容錯過。

《國寶熊貓金幣大全套》由中國人民銀行批准發行。每套均配有收藏證書、出品證書、鑒定證書等。統一發行價：4500美元/套，三藩市配額發行20套，數量極少，敬請電話預約！三藩市發行專線：415-702-8585。唯一發行地址：二樓Front會議室Hilton San Francisco Financial District, 750 Kearny Street, San Francisco, CA 94108。

央行 投資 動物園

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