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貴騰七月帶來更多贏大獎機會和享受明星雲集的娛樂

工商訊
來玩即可贏取高達23萬5000元擊破驚喜歡樂送。
來玩即可贏取高達23萬5000元擊破驚喜歡樂送。

到貴騰賭場大酒店繼續歡樂夏日之旅，七月帶來更多贏得大獎機會和享受明星雲集的娛樂。不要錯過擊破驚喜歡樂送和高達50萬元熾熱777老虎機大賽中贏取大獎的機會。和大家一起分享夏日遊戲的刺激和好運。

七月每周五晚上7時至11時，來玩即可贏取高達23萬5000元擊破驚喜獎賞，快來玩、擊、贏獎，保證200位贏家。

現在至8月29日，每周四，下午1時至6時，有高達50萬元熾熱777老虎機大賽。頭獎高達1萬5000元現金。每次大賽保證40位贏家，FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額，ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額，獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

除了刺激的遊戲外，標記自己的日曆8月8日和9日在貴騰賭場大酒店舉行的Sharon Cuneta音樂會。門票現已在  www.gratonresortcasino.com發售。

夏季的來臨，貴騰賭場大酒店正在慶祝新的音樂場所B-Side Lounge的開幕。B-Side Lounge位於Bistro 101內，這個令人興奮的新空間提供現場娛樂、週末DJ、星期日早午餐派對等。B-Side Lounge為客人提供豪華的酒吧、優質的座位和熱鬧的舞池。菜單包括本地精釀啤酒和特色雞尾酒以及無酒精飲品。

推出最新的熱點─Red Dragon漸進式百家樂，這款令人振奮的新遊戲將傳統百家樂的刺激提升到了前所未有的高度，具有創新獎品轉輪功能。無論是經驗豐富的百家樂愛好者還是新手，Red Dragon百家樂都會帶來無與倫比的策略、懸念和獎勵。加入貴騰，成為下一個大贏家的一員，貴騰賭場大酒店獨家提供。

準備好迎接一場難忘的音樂和文化之夜，參加7月12日（周五）在貴騰賭場大酒店舉辦的精采越南夏季演唱會，這次特別活動帶來了一場由越南最著名藝術家表演的傳統旋律和現代熱門歌曲的絢麗混合。不要錯過這個夜晚的非凡娛樂和難忘的回憶。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

Sharon Cuneta音樂會。
Sharon Cuneta音樂會。
五十萬元熾熱777老虎機大賽。
五十萬元熾熱777老虎機大賽。
越南夏季演唱會。
越南夏季演唱會。

越南 加州 北加

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