雷藏寺募款濟貧為米而走 天道循環凡事皆有因果

為米而走Walk For Rice活動。

戰勝飢餓，西雅圖 地區的慈善機構ACRS（亞裔 人士諮詢服務中心，Asian Counseling and Referral Service），6月29日在Seward Park舉行一年一度的為米而走Walk For Rice活動，為所屬的食物銀行募款，以購買大量食物，對陷入生活困頓的民眾進行長期的食物發送。

這是西雅圖雷藏寺年年都積極參與的社區慈善活動，是日一大早就由住持蓮吟上師帶領30多人從寺出發。只見風和日麗，陽光普照，在公園的綠地上，到處都是熱鬧的人群，大家樂於行善，笑逐顏開的寒暄問好。

現場先是日本太鼓、中華女 子儀隊、菲律賓民俗舞蹈的精彩表演，然後是韻律操的專業老師教大家做暖身運動，最後才放步行走。一路上湖光山色，美不勝收，眾人不僅投身慈善公益，同時也能舒展身心、健行益生。當所有人抵達終點後，宣布成果，其中，募款最高額的團體是西雅圖雷藏寺，特予獻花致謝。

根據ACRS官網所述，此次Walk for Rice的募款活動，自今年春季即開始，而於6月29日在Seward Park的多元文化表演與3英哩步行為活動高潮，並且，食物銀行已於2023年發送了超過100萬磅的食物給 5000多人，當中有許多老人和兒童。

此外，近日台灣媒體報導，一位不具名的已退休偵查隊長講述自己的一段靈異經歷，2002年間，一具女屍藏於停車場的一輛汽車內，直到發出屍臭才被發現，警方追緝得知兇手是其男友，因移情別戀，想在分手前拿走女子上百萬台幣的積蓄，但女子不從，便將其勒斃。後於某摩鐵進行圍捕時，櫃臺人員表示屋內為1男2女，警方順利逮捕兇手與其新戀女友，但就是找不到另一名女子，且監視器也不見有任何人出入。這時偵查隊長心裡一涼，拿出死者的照片，櫃臺人員一看就大叫，「對！就是她，坐在後座，男子登記、付錢時，她還對我微笑點頭」。這位前偵查隊長藉此奉勸人千萬不要走入歧途，很多事都會有因果業報。

7月2日午餐時，一位弟子向蓮生活佛敘述此案，並說：「這沒什麼用處啊，那女鬼只是在兇手的後面而已，又不是現形處罰他。蓮生活佛表示，「據我所知，冤死的鬼都會去一個城，祂們可以向陰官申請一種證書，照理說鬼是不能出現在陽間的，但有了這證書，巡行的神明看到祂們就不會去抓。蓮生活佛又說，「人的陽氣重時，鬼是不能近身，但人一旦陽氣弱了，鬼就可以上去了。席間，弟子們聞言深有感觸，天網恢恢，因果報應，不是不報，時候未到啊。