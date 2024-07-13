退休年金最新開戶獎金升至47% 8月26日結束

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K 都縮水20%左右，讀者可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎，身為資深財務顧問，比較了多家的指數年金產品，現在給大加推薦這種回報最高年金的6大優點：

1. 開戶馬上有最高47%的獎金進入退休收入帳戶！當股市下跌時，帳戶不跌，當股市上漲時，帳戶跟著漲，而且漲的比市場的還多150%的獎金加入帳戶！讀者10年後可以開始領取退休收入，當讀者開始後，每年收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！如果在55歲存入10萬元，在65歲開始領終生收入，每年可以領2萬多元，收入只漲不跌。

2. 另外有32%的開戶獎金又是怎麼回事，這種年金漲的比市場的還多250%的獎金，開戶可馬上開始領取收入，收入每年增加指數的150%！用不完帳戶裡的錢就離開了，帳戶餘額會留給讀者受益人，這種年金的預期收入比第一種還高。

3.兩種年金都保本增值，沒有手續費！很適合想把401K的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代。

4.就是當需要長期照護時，兩種年金的收入可以變成雙倍，讓讀者支付長期照護費用。

5.這種年金可以鎖住指數的最高點，得到較高的利息，而且每年都可以這樣做。

6.最低開戶金額只需2萬元，可從401K或IRA轉帳或用稅後的錢開戶，開戶後在18個月內可以繼續加錢，仍然享受32%和47%的獎金，獎金將在8月26日結束，想抓住這個機會請盡快和黃總聯繫，免費諮詢請打電話給黃總：408-466-0232。或報名參加教育講座，講座定於7月27周六下午2時舉行，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。如果要參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 會把連接發給讀者。講座還會介紹各種長期照護保險 ，包括夫妻兩人合買單，可用終身無上限的保險!