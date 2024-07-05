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青旅假期推神秘境地西藏十二天團

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西藏江南-林芝。
西藏江南-林芝。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出神秘境地西藏十二天團，今年9/07，9/14，10/12出發，介紹如下：第1天美國-成都。第2天抵成都。第3天成都- 林芝。搭機飛往素有「西藏江南」之美譽的林芝。魯朗林海雲蒸霞蔚、大氣磅礴、風光優美，如詩如畫。色季拉山觀日出、雲海和無邊的林海，海拔八千米的南迦巴瓦峰，終年積雪，雲霧繚繞。第4天林芝-巴松措-拉薩。遊紅教聖湖巴松措，集雪山、湖泊、森林、瀑布牧場、文物古跡、名勝古刹為一體，景色殊異，四時不同，有「小瑞士」美譽。第5天拉薩，遊世界上海拔最高、藏式古建築藝術精華傑作-布達拉宮。建於明代的色拉寺，寺內有上萬尊佛像，有許多珍品，如大般若經、大藏經、十六尊者塑像等。遊歷代達賴的夏宮羅布林卡。第6天拉薩，遊哲蚌寺、八角街、大昭寺。哲蚌寺為黃教六大寺廟中規模最大，世界最大佛寺。大昭寺是西藏佛教徒朝聖中心，是西藏輝煌吐蕃建築。當晚觀藏族歌舞表演，品藏族風味。第7天拉薩-澤當，參觀吐藩王國第一座宮殿雍布拉康，唐文成公主倡議昌修建的昌珠寺。第8天澤當，參觀蓮花生菩薩親造，融匯藏、漢、印度寺廟建築風格為一體的西藏第一座佛寺-桑耶寺，有蓮花生菩薩的足印和用金葉雕刻藏文的金剛經。第9天澤當-羊湖-江孜-日喀則，遊西藏聖湖羊卓雍措，高原風光勝地卡若拉冰川，參觀江孜古城白居寺。第10天日喀則 -拉薩。遊班禪喇嘛的坐鎮處扎什倫布寺，供有世界最大室内銅座像。沿途雅魯藏布江或沖出大山，形成長長峽穀，形成一道道美麗無比的高原風景線。第11天拉薩-成都，經屋頂經幡飄揚的藏民族民居、村落。抵成都參觀熊貓基地，晚宴四川火鍋 ，川劇表演，變臉，吐火，滾燈。第12天成都-美國。團費2399元，包含旅遊交通，入住正規品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，專業導遊，旅行保險。由於中國政府不開放非中國籍遊客個人入藏旅遊，海外華人需參加旅行團入藏並要辦入藏證，遊客需慎選旅行社。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、内蒙外蒙大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等眾多行程，團隊品質有口皆碑。青旅假期並代理美中機票，專辦中國簽證。詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。

壯觀的拉薩布達拉宮。
壯觀的拉薩布達拉宮。

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