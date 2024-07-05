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守護糖尿病健康 全面防護併發症 首選野花蜂膠

工商訊

視線模糊、腳髮涼、尿中有泡沫、腹瀉、皮膚疼痛、心慌、噁心，如果您的身體也出現了上述的這些徵兆，不可大意！這些都是糖尿病併發症的常見徵兆！據世界衛生組織統計，糖尿病併發症高達100多種，是目前已知併發症最多的一種疾病。世界上每6秒鐘就有1人死於糖尿病併發症。

俗話説「糖尿病不可怕，可怕的是併發症」！對於併發症，關鍵在於一個「早」字。如果能及時發現這些早期信號，就可以最大限度地降低併發症的危害。

爲什麼説綠蜂膠是糖尿病患者的健康首選─

1.野花蜂膠，守護心血管健康

綠蜂膠中蘊含豐富的抗氧化劑和抗炎成分，有助於降低動脈硬化和心血管疾病的風險。每天服用綠蜂膠，保護心臟健康，讓糖尿病患者遠離心血管並發症的困擾。

2.野花蜂膠，有效加速傷口癒合

糖尿病患者常常爲難癒的傷口和皮膚感染煩惱。綠蜂膠是天然的抗菌利器，具有出色的抗菌和促進組織再生的功效，幫助傷口愈合，預防感染。選擇野花蜂膠，讓每一次癒合都更迅速、更徹底！

3.野花蜂膠，呵護腎臟健康

糖尿病腎病是糖尿病患者面臨的重大挑戰。綠蜂膠中的天然成分能夠有效減緩腎臟炎症和氧化應激，保護腎臟功能。堅持使用綠蜂膠，讓腎臟健康常伴左右！

請看糖尿病患者服用野花蜂膠前後發生的驚喜變化：

林女士患糖尿病已經快40年了，因爲糖尿病併發症導緻下肢潰爛，醫生説只有截肢才能保健康。林女士的女兒不想媽媽從此以後不能正常行走，到處尋找救治的方法，後來聽朋友推薦了野花牌綠蜂膠，便買了一箱開始給媽媽使用。

林女士堅持每天大劑量服用綠蜂膠，並把綠蜂膠塗抹在皮膚潰爛處，堅持了一個月以後林女士原本潰爛的傷口竟然奇跡般地開始好轉了，媽媽的精神狀態也比從前好了許多！服用三個月以後，經過檢查後發現血糖也降下來了，腿部皮膚沒有繼續潰爛，傷口也在慢慢癒合！重拾了正常走路的希望！

紐約沈女士患糖尿病10多年，血壓也高，吃西藥對腎臟不好，不吃西藥血糖就會飄昇，目前打胰島素兩年多了，精神也不好。服用野花牌綠蜂膠一箱後，血糖血壓都穩定的多，人也有精神了。

野花牌綠蜂膠是唯一獲得官方認証的具有降血糖、調節血脂功效的巴西進口綠蜂膠。對於糖尿病治療的輔助作用被廣泛認同，其與西藥最大區別是能夠降糖降脂，並且沒有副作用，可以長期安全服用。

爲了家人的健康，請務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的産品。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-877-701-9010。

野花牌綠蜂膠。
野花牌綠蜂膠。

併發症 心血管疾病 巴西

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