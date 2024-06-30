香港腳灰指甲修復液 不含化學物質 三天見效

FUNGUS SOLUTION浸泡式香港腳、灰指(趾)甲水。

香港 腳灰指甲是一種肉眼看 不見而常向外界散播的眞菌，在 日常生活中帶來諸多的困擾，嚴 重的還會直接影響和危害并引起 身體其他問題。

灰指甲和香港腳 的傳染性很強，家中成員或身邊 周圍常接觸的人如染上灰指甲香 港腳的眞菌，交叉傳染的機會是 非常高的。

灰指甲香港腳的常見 有灰向色、褐色、灰褐色或深褐 色，同時甲板增厚、變脆、起 層、糟碎，甲板中層柱空，甲緣 參差不齊，沒有有光澤。香港腳 是可傳染的皮膚病，通常會引起痕癢、脫皮、起水泡、糜爛、惡 臭，灰指甲也有可能和香港腳互相交叉感染。

香港腳一般透過接觸感染部位或接觸環境中的癬菌傳播，例 如游泳池及公共沐浴間、健身房等是常見有癬菌的區域。早在 1908年，第一次對香港腳有完整的醫學記載，全球約有百分之 十五的人口感染香港腳，根據歷史的記錄，1900年代前，香港腳 還被認為是罕見疾病，直到近代人們的生活條件不斷改善，經常 去健身房運動操練，出外旅遊，常使用遊樂設施和游泳池等而導 致感染人數越來越多，在考量到口服藥物對身體的負擔，採取天 然無毒、高效快速的灰指甲香港腳修服液FUNGUS SOLUTION 必屬首選治療方法。

FUNGUS SOLUTION 浸泡式香港腳、灰指(趾)甲水，採 用100%天然中草藥之精華提煉而成的外用浸劑，絕不含任何 化學物質，患者可無須服藥、無須手術而不傷害皮膚，三天 便能見效，一個療程只需三天，每天用一瓶 ，經調配妥當的 FUNGUS 推出市場以來，深得無數用家的支持和讚許。使用方 法簡單，只要按照說明書上的方法使用，便能得到最有效的效果。本公司更希望每一位使用者都能夠得到最滿意的效果。特藉 此報導做一個詳細的的介紹。

FUNGUS SOLUTION 以三天為一療程，一盒為一療程 量，每天用一瓶，經調配妥當的FUNGUS SOLUTION分開倒入兩個袋子(盒內附送袋子)，兩隻腳分別浸泡在袋子裡。

該產品除適合用於香港腳、灰指(趾)甲患者以外，同樣適合 腳臭、腳癢、厚皮堆積、龜裂等症狀，糖尿病患者不宜使用，盒內並附有英文、中文、西班牙文、越南 文的說明書，使用方法非 常詳細，參照說明書的方法使用便能得到理想的果效，歡迎網上訂購www.glowherbalgenic.com或致電 415-668-1256 查詢更多該公司純天然系列產品。各大葯房均有代售。