蓮生活佛主持浴佛慶典 80大壽發表新著 回歸星河

蓮生活佛舀起香湯浴佛。

蓮生活佛6月15日於西雅圖 雷藏寺主持浴佛典禮，慶祝2600多年前佛教教主釋迦 牟尼佛降生世間救度眾生。許多位善信扶老攜幼，依序排隊舀起香湯，淋浴在佛陀初生時的金身上。

蓮生活佛開示，釋迦牟尼佛在世時，便有弟子製作祂的雕像，佛像代表釋迦牟尼佛的身，經典代表釋迦牟尼佛的口，舍利塔代表釋迦牟尼佛的意，這都是有象徵意義的，所以佛寺所供奉的都是佛的身口意，而密法的修行就是要清淨自己的身口意。

不二法門是維摩詰經的重點所在，蓮生活佛講解此經至今，已到了德守菩薩的章節，這位菩薩進入不二法門的方法是「我、我所為二，因有我故便有我所，若無有我則無我所」。

蓮生活佛解釋，因為有我，才有我所擁有的事物，如車子、房子等，但當沒有我時，自己便一無所有了，這樣子想，就是入不二法門。不要羨慕那個人好有錢，其實他走的時候，他的錢也通通都沒有了。不要說那個女生很漂亮，她走的時候，她的漂亮也跟著沒有了。

金剛經中佛陀說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」、「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。這些都是空性的般若智慧，遠離了凡夫的我執，體認到無我、一切無所得，所以不會斤斤計較於得失，而能心無罣礙，努力實踐六度萬行幫助蒼生。

6月22日蓮生活佛發表新書「回歸星河」，這是第300本著作，跨入了一個新的寫書里程碑。此書副題是法性大圓滿，內容提及佛陀目睹生老病死之苦，深知皇宮的生活固然舒適，但將來仍難以避免眾苦，因此決心走上修行之路。蓮生活佛指出，修行人的外在生活與內在修持，需平衡融合，「一切從體會苦開始，但，修行也不是一件容易的事，必須精進、自然、平衡，才能達成三摩地的喜樂。」

本書強調制心一處的重要，明示往生極樂世界的三大口訣——不可少善根、一心不亂、唸佛，也就是諸惡莫作、眾善奉行、直心唸阿彌陀佛。直心就是一心，便是制心一處。禪定三摩地從均勻、微細的呼吸入門，「有我三摩地」尚自覺有一個我，還有見聞覺知，但「無我三摩地」已是空、無念，無形無相，時間與空間皆消杳，到此境界煩惱盡去，佛性光明自然顯現，六通具足，法爾本然。

6月23日適逢蓮生活佛80壽辰，世界各地善信紛紛前來賀壽，西雅圖雷藏寺人潮洶湧，真佛宗宗務委員會特地假座位於North Bend的彩虹雷藏寺舉辦盛大的慶祝活動，演出蓮生活佛前世今生的話劇，以及金剛歌舞等，大眾一同歡欣慶祝。