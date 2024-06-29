我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

傳川普顧問團向日韓官員保證：鞏固三國同盟

預先醫療指示 計畫（ACP），讓你再無後顧之憂！

工商訊
預先醫療指示可幫助讀者，當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理和治療仍能符合自己的期望和價值觀。
預先醫療指示可幫助讀者，當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理和治療仍能符合自己的期望和價值觀。

經歷了四年疫情的生死考驗，人們對生命有了更多的思考。安老自助處、美亞醫療集團（AAMG）、聖佛朗西斯紀念醫院St. Francis Memorial Hospital、美華慈心關懷聯盟（CACCC）組成「華人社區資助委員會」（Chinese Community Grantmaking Committee）兩年前開始，聯合不同的組織，在社區開展一系列外展活動，讓大家瞭解什麼是「預先醫療指示」（Advice Health Care Directive）。當面對各種突如其來的健康變故或無法表達自己的醫療意願時，可以預先為自己做出明智的選擇，減少自己及家人不必要的痛苦和困擾。

AAMG急救科醫生陳楚利介紹，預先醫療指示通常包括：病人的醫療護理意願、疾病狀況、醫療處置選擇、生命維持措施、病人的疼痛管理、營養支持、心理支持、家庭支持、醫療費用支付方式等等。預先為自己選擇醫療決定，可以確保當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理與治療仍能符合期望和價值觀。

加州發佈的「事前醫療指示」，讓讀者可事前表達在病重時希望得到哪些醫療及護理。

1、選擇一位醫療代理人，在讀者病重無法做任何醫療決定時，醫療代理人會為讀者做出決定。包括何時停止治療或接受特定治療方式等。這份文件讓讀者的家人和醫生瞭解讀者的意願，並且確保獲得最適合的治療。

2、自己做醫療決定，選擇自己想要的各項醫護服務。包括選擇希望接受醫療的醫院或醫生，並確保家人知道讀者的醫療保險和財務狀況，以便他們為讀者做出最好的決定。若病得太重而無法表達意見時，醫護人員及親友們就不用去揣測讀者的心意，甚至為讀者的選擇發生矛盾。讓家人、朋友和醫生知道讀者對醫療治療和護理的期望和價值觀，確保他們知道讀者想要什麼。

3、這份指示書必須有讀者的簽字才能生效。

「預先醫療指示可幫助讀者，當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理和治療仍能符合讀者的期望和價值觀。無論選擇哪種方法，重要的是要讓讀者的家人、朋友和醫生知道讀者的願望和要求，以確保得到最好的治療。

欲瞭解預先「預先醫療指示計畫的詳情，請聯繫安老自助處社會服務部：415-533-6440，點擊鏈接以下兩個網址：https://acd.selfhelpelderly.org/cn、或aamgdoctors.net/acp-service，預約一對一服務，由社工免費協助完成加州預先醫療指示的申請，滿足讀者的心願，再無後顧之憂。

加州 醫療保險 疫情

上一則

好嚴格 停銀行車位去隔壁買東西 被拖走損失400美元

延伸閱讀

房價物價太高 搬離加州成退休選項

房價物價太高 搬離加州成退休選項
高氣壓西移 加州下周強大熱浪來襲

高氣壓西移 加州下周強大熱浪來襲
白卡保留針灸項目 中醫界感謝加州府會

白卡保留針灸項目 中醫界感謝加州府會
縣級官員任期設限 逾7成加州選民贊成

縣級官員任期設限 逾7成加州選民贊成
愛驢失蹤5年現身鹿群 加州飼主決讓牠自由、過最棒驢生

愛驢失蹤5年現身鹿群 加州飼主決讓牠自由、過最棒驢生

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人