預先醫療指示 計畫（ACP），讓你再無後顧之憂！

預先醫療指示可幫助讀者，當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理和治療仍能符合自己的期望和價值觀。

經歷了四年疫情 的生死考驗，人們對生命有了更多的思考。安老自助處、美亞醫療集團（AAMG）、聖佛朗西斯紀念醫院St. Francis Memorial Hospital、美華慈心關懷聯盟（CACCC）組成「華人社區資助委員會」（Chinese Community Grantmaking Committee）兩年前開始，聯合不同的組織，在社區開展一系列外展活動，讓大家瞭解什麼是「預先醫療指示」（Advice Health Care Directive）。當面對各種突如其來的健康變故或無法表達自己的醫療意願時，可以預先為自己做出明智的選擇，減少自己及家人不必要的痛苦和困擾。

AAMG急救科醫生陳楚利介紹，預先醫療指示通常包括：病人的醫療護理意願、疾病狀況、醫療處置選擇、生命維持措施、病人的疼痛管理、營養支持、心理支持、家庭支持、醫療費用支付方式等等。預先為自己選擇醫療決定，可以確保當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理與治療仍能符合期望和價值觀。

加州 發佈的「事前醫療指示」，讓讀者可事前表達在病重時希望得到哪些醫療及護理。

1、選擇一位醫療代理人，在讀者病重無法做任何醫療決定時，醫療代理人會為讀者做出決定。包括何時停止治療或接受特定治療方式等。這份文件讓讀者的家人和醫生瞭解讀者的意願，並且確保獲得最適合的治療。

2、自己做醫療決定，選擇自己想要的各項醫護服務。包括選擇希望接受醫療的醫院或醫生，並確保家人知道讀者的醫療保險 和財務狀況，以便他們為讀者做出最好的決定。若病得太重而無法表達意見時，醫護人員及親友們就不用去揣測讀者的心意，甚至為讀者的選擇發生矛盾。讓家人、朋友和醫生知道讀者對醫療治療和護理的期望和價值觀，確保他們知道讀者想要什麼。

3、這份指示書必須有讀者的簽字才能生效。

「預先醫療指示可幫助讀者，當無法自己作出決定時，讀者的醫療護理和治療仍能符合讀者的期望和價值觀。無論選擇哪種方法，重要的是要讓讀者的家人、朋友和醫生知道讀者的願望和要求，以確保得到最好的治療。

欲瞭解預先「預先醫療指示計畫的詳情，請聯繫安老自助處社會服務部：415-533-6440，點擊鏈接以下兩個網址：https://acd.selfhelpelderly.org/cn、或aamgdoctors.net/acp-service，預約一對一服務，由社工免費協助完成加州預先醫療指示的申請，滿足讀者的心願，再無後顧之憂。