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天河大賭場 正式宣佈規劃全新的擴建工程藍圖為博彩娛樂業制定新的卓越服務規範

工商訊

威爾頓部族（Wilton Rancheria）及其合作夥伴「Boyd Gaming」日前正式宣佈，規劃了「天河大賭場」（Sky River Casino）宏偉的擴建藍圖。「天河大賭場」坐落於沙加緬度縣的 Elk Grove，緊鄰交通便利的99號公路。未來的擴建計畫將包括更大規模的賭場大廳、增加高限额遊戲室、提供 300間豪華客房的高端智能化酒店、豪華的都市水療中心、大型豪華戶外泳池以及結合會議、社交、娛樂等功能於一體的時尚新潮活動空間。這項宏偉的擴建計畫將具體分為兩期建設工程，包括第一期擴建工程計畫，提供多達1600個泊車位的多樓層立體停車場及全新的復古式門廊。第二期擴建工程計畫將提供300間豪華客房及高端智能化酒店戶外泳池、都市水療、多功能娛樂及活動空間、400 台新增的最熱門老虎機遊戲、全新時尚高限遊戲室及VIP 貴賓遊戲區等設施。

威爾頓部族主席 Jesus Tarango先生表示：「為在『天河大賭場』所取得的巨大成功，以及對未來遠景的持續構想而感到由衷的驕傲。在此，想對威爾頓部族的長者及公民的大力支持表示由衷的感謝。還要真誠地感謝Elk Grove 市政府、沙加緬度縣以及州政府領導人一直以來的寶貴支持及所在的北加州社區各界給予的無限熱情及充分肯定。」

威爾頓部族目前擁有近 140 英畝土地，其中包括「天河大賭場」及其周邊的土地。這部分土地包括 77 英畝部族原有的原住民村落土地，最近已投入聯邦信託並計畫用於發展各項部族服務及保存部族豐厚的文化遺產。「天河大賭場」主席 Michael J. Facenda 先生表示：「天河宏偉的擴建計畫將持續為優質賭場體驗制定全新的行業規範，這樣的影響力將不僅限於沙加緬度地區，甚至將包括整個北加州乃至更大範圍內的賭場。將為顧客帶來他們一直以來所熱切期待及尋找的高品質休閒度假勝地。」

目前「天河大賭場」僱用約 1600 名團隊成員。此外，「天河」現有的擴建計畫將創造出約200個新的就業機會，應對新增的各項服務、便利設施及度假娛樂體驗。如需瞭解更多關於「天河大賭場」的詳細資訊及各項優惠，請致電免費專線 916-866-0200 或登錄官網 www.SkyRiver.com。瞭解更多關於威爾頓部族的資訊，登錄政府網站www.WiltonRancheria-nsn.gov。

加州 北加 原住民

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