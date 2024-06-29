麥當勞與加盟業主通力合作 推出多項夏日特價優惠7月13日當天無須消費，即可免費享用大/小尺寸薯條

麥當勞今夏推出的首輪優惠就是5元特餐。

今夏麥當勞 為全國各地的粉絲帶來大好消息 – 麥當勞將推出更多特價優惠和加碼省錢妙方，這些優惠和妙方包括5元特餐，「周五免費薯條」，和在您當地使用應用程式點餐的專屬優惠。

「我們清楚的聽到了粉絲的聲音 – 他們要麥當勞提供更多特價餐點，這個願望將在今夏實現。」麥當勞美國公司總裁Joe Erlinger表示。「價值始終是麥當勞DNA 的一部分。我們全心專注於延續美好的傳統，提供既美味又平價的選擇」。

麥當勞今夏推出的首輪優惠就是5元特餐，已於6月25日起在全國各地參與活動的麥當勞餐廳限時供應。5元特餐內容包括：McDouble® 或麥香雞（McChicken®）三明治任選一種、小包薯條、4片黃金炸雞塊( Chicken McNuggets®)、小杯汽水飲料。

麥當勞應用程式專屬特惠活動，全國各地愛吃薯條的粉絲每周五都可以帶著他們最喜歡的零食出遊歡度週末。直到2024年底，只須消費1元，顧客就可以免費得到一包中包薯條。

為了慶祝下個月的全國薯條日，我們特別為麥當勞應用程式的愛用者準備了加碼紅利。在7月13日周六那天，粉絲不須消費就可得到任何大小的免費薯條。

請下載麥當勞應用程式開始通過夏季特惠累積MyMcDonald's 回饋點數：每消費1元=100回饋點數。累積足夠點數可免費交換例如麥香雞三明治或快樂兒童餐等選項。

無論是在海灘與朋友一同享用5元特餐、在最喜愛的節慶後來一包免費的舉世聞名薯條，或是在長途駕車的旅程中用回饋點數交換餐點…不管在什麼時候，麥當勞夏日特價優惠，都將帶給您無比的驚喜和歡樂！

McDonald's USA, LLC以高質量食材與多樣化的菜單選項，每天服務數以百萬計顧客。麥當勞在美國有大約有1萬3500家餐廳，其中百分之九十五由業主獨立擁有和經營。欲知詳情，請登錄www.mcdonalds.com網站，或在X, Instagram, TikTok 和 Facebook上追踪麥當勞最新動態。