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法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談

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法鼓山方丈果暉法師將於七月前來北美弘法。造訪灣區期間，將在七月二十日與夏斯塔僧院（Shasta Abbey Buddhist Monastery）現任方丈尼Master Meian Elber舉行一場名爲《在多元的文化環境中對佛法的追尋、傳播與實踐》的中英文雙語宗教領袖對談。

法鼓山現任方丈果暉法師曾赴泰國進修，於日本立正大學取得博士學位。 秉持法鼓山創辦人聖嚴法師傳法西方眾的使命，年年遠至美加各地關懷信眾。加州夏斯塔僧院現任方丈尼Master Meian Elbert 修學曹洞宗，加入僧團後傳法領職，並於2010年任方丈至今。

法鼓山僧團去年七、八月間曾派法師到夏斯塔僧院短期參學，因而促成了這一場不同性別、種族、文化背景的兩位宗教領袖的佛法對談。

法鼓山舊金山道場敬邀灣區社會大衆一起來參加這一場難得的雙語講座，兩位宗教領袖將分享他們在多元的文化環境中，對佛法的追尋與實踐。

除了這場宗教領袖的對談活動，法鼓山舊金山道場將在隔天（七月二十一日）舉辦《祈福皈依大典》，由方丈和尚果暉法師正授三皈五戒。想要參加這兩場活動的人士，請至法鼓山舊金山道場官網了解詳情及報名。

時間：

 7月20日（六）上午10時至12時（對談講座）

 

7月21日（日）上午10時至12時（祈福皈依大典）

方式：中英文雙語進行

地點：法鼓山舊金山道場，255 H Street, Fremont, CA 94536，活動詳細： https://www.ddmbasf.org/zh-hant ，電話或電郵查詢：（510）246-8264 / [email protected]

舊金山 灣區 加州

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