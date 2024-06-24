法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談

法鼓山方丈果暉法師將於七月前來北美弘法。造訪灣區 期間，將在七月二十日與夏斯塔僧院（Shasta Abbey Buddhist Monastery）現任方丈尼Master Meian Elber舉行一場名爲《在多元的文化環境中對佛法的追尋、傳播與實踐》的中英文雙語宗教領袖對談。

法鼓山現任方丈果暉法師曾赴泰國進修，於日本立正大學取得博士學位。 秉持法鼓山創辦人聖嚴法師傳法西方眾的使命，年年遠至美加各地關懷信眾。加州 夏斯塔僧院現任方丈尼Master Meian Elbert 修學曹洞宗，加入僧團後傳法領職，並於2010年任方丈至今。

法鼓山僧團去年七、八月間曾派法師到夏斯塔僧院短期參學，因而促成了這一場不同性別、種族、文化背景的兩位宗教領袖的佛法對談。

法鼓山舊金山 道場敬邀灣區社會大衆一起來參加這一場難得的雙語講座，兩位宗教領袖將分享他們在多元的文化環境中，對佛法的追尋與實踐。

除了這場宗教領袖的對談活動，法鼓山舊金山道場將在隔天（七月二十一日）舉辦《祈福皈依大典》，由方丈和尚果暉法師正授三皈五戒。想要參加這兩場活動的人士，請至法鼓山舊金山道場官網了解詳情及報名。

時間：

7月20日（六）上午10時至12時（對談講座）

7月21日（日）上午10時至12時（祈福皈依大典）

方式：中英文雙語進行

地點：法鼓山舊金山道場，255 H Street, Fremont, CA 94536，活動詳細： https://www.ddmbasf.org/zh-hant ，電話或電郵查詢：（510）246-8264 / [email protected]