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一名College Corps學員如何透過氣候行動幫助被忽視的人

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Jacob Jauregui。
Jacob Jauregui。

By Selen Ozturk

河濱加大（UC Riverside）大四學生豪雷吉（Jacob Jauregui）參加College Corps獲得的經驗，啟發了他透過從事植物科學行業，來幫助最容易受到氣候變遷影響的人。

在大學主修細胞和分子生物學的豪雷吉說：「這是我第二年參與這項計劃。」去年，他在河濱市（Riverside）露絲路易斯社區中心（Ruth H. Lewis Community Center）一個課後輔導計劃中擔任小學生家教。「這項工作聽起來和我現在從事的氣候行動工作有很大的不同。但是，幫助這些學生成長，讓我培養出的耐性和獲得的滿足感卻非常相似。」

「我從中學習到、並應用在我的園藝工作中的就是：在每個學生身上多花一點時間、多給一些關心非常重要。」他還說：「例如，有一位學生喜歡比賽，所以我用比賽的方式協助他做數學作業；另一位學生喜歡唱歌，所以我用唱歌的方式協助他學習詞彙。了解學生自己的學習方式似乎是很基本的事，但會這麼做的家教並不如你想像的那麼常見。」

透過#CaliforniansForAll College Corps，每年有超過3000名像豪雷吉這樣的大學生，為從事K到12年級教育、氣候行動或糧食不安全的機構工作450個小時，賺取高達1萬美元的收入，不但能幫助他們償還學債，也能幫助他們所在的社區。

加州是美國第一個成立這種以大學為基礎的服務團隊的州；之後，愛荷華州和明尼蘇達州也推出了類似的全年計劃，一直持續到今年8月；紐約州州長霍楚（Hochul）去年1月也宣布成立「帝國州服務團隊

（Empire State Service Corps）。

豪雷吉今年將完成身為河濱加大College Corps學員的服務，服務重點是氣候行動，主要工作包括「進行清潔、除草和種植來建造新花園；重建校園周圍的舊花園，使它們變得更環保，例如，種植更多原生植被和安裝更多省水工具」。

豪雷吉說：「就職業而言，我知道我想成為一名植物學家，但現在它變得更像是一種個人使命。」

「我希望成為一名做研究的教授。」他解釋：「在我準備申請讀研究所的這個時候，我在學校的一個實驗室工作，負責從我們正在整理的花園雜草中提取植物DNA，然後在實驗室測試化合物，看是否能保護這些雜草免受病蟲害，這與我想成為氣候行動研究員的目標有明顯的重疊，兩者都能提供人們糧食，又能讓他們學會自己種植糧食。

他還說：「在我的任務於這個暑假完成後，我也差不多要畢業了。身為一個墨西哥裔美國人，我意識到，最容易受到氣候變遷影響的人，也是在採取因應氣候變遷行動時最被忽視的人。這正是鼓勵我追求高等教育的動力，而且我現在也更清楚，植物學可以如何幫助那些需要幫助的人、如何幫助那些被忽視的人。詳情請至College Corps網站：www.californiavolunteers.ca.gov/californiansforall-college-corps 了解更多。

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