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矽谷2024年六月份房地產市場動態

工商訊
約翰·伯恩斯諮詢公司(John Burns Consulting)提供的房源供應不足地圖。
約翰·伯恩斯諮詢公司(John Burns Consulting)提供的房源供應不足地圖。

Sophie Tsang在2024年RealTrends Verified排名中獲得全國性的認可，該排名突顯了全國表現優秀的房地產專業人士。

Sophie Tsang感謝所有最棒的客戶和合作伙夥伴們，他們的幫助取得了這一成就。

房地產市場顯示出季節性的跡象，各地市場的價格下調報告越來越多。

聯準會似乎並不擔心利率對市場的影響，這表明利率可能會保持在較高水平。高端物業對利率的影響不大。在美國東西兩岸，價位超過400萬元的物業，出現了更多的現金交易。

大約60%的房主有房屋抵押貸款。每年的掛牌上市的房源比平時減少了大約90萬套，這主要是因為有抵押貸款的房主從經濟考量上不要搬家，這意味著目前的抵押貸款利率要低得多。據約翰伯恩斯諮詢公司(John Burns

Consulting)稱，美國目前住房供應不足210萬戶。為了解決供應不足的問題，到2033年，每年大約需要建造186萬個新住房來滿足增長需求。

在多單位住宅方面，出現了矛盾的訊號。值得注意的是，85%的投資物業是由小投資者擁有，而不是機構投資者。

在監管變更方面，NAR（全國房地產經紀人協會）和解協議仍有待法院最終批准。相關規定準則預計將於8月17日前變更。在此期間，交易照常進行。

如果有任何問題或需要房地產方面的相關資源，Sophie 很樂意為您提供協助。Compass在全國範圍內運營，而且Sophie 還有一個全國專業網絡緊密合作，其中包括律師、註冊會計師、財務顧問等。Sophie 很高興為客戶聯繫適合需求的專業人士。她的目標是帶來真正的關懷、卓越的房地產服務和重大的價值，以便對社區和客戶發揮積極的影響。Sophie Tsang電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

房地產 利率 貸款

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