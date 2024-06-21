失業、殘疾和帶薪家事假福利金現在可直接存入賬戶

從 6 月 17 日開始，線上訪問 EDD 服務的工人可以使用新的直接存款選項。

領取失業金、殘疾金或帶薪家事假福利 金的加州 居民,現在可以註冊直接存款賬戶將福利金直接存入個人帳戶。

薩克拉門托 - 就業發展部 (EDD) 現向其享受失業、殘疾和帶薪家事假福利客戶提供直接存款選項以接收福利金。直接存款是個人將福利金自動存入個人支票 或儲蓄賬戶的一種安全、快速、便捷的方式。這一增強功能是在今年早些時候EDD 提供福利支付方式向 Money Network 過渡後實現的，其中包括發行新的預付借記卡。

EDD 主管南希·法里亞斯 (Nancy Farias) 表示：「我們一直致力於改進我們的福利體系，這是我們不斷努力實現現代化並改善所有加州客戶體驗的一部分。直接存款為我們的客戶提供了接收所需福利金最安全、最便捷的方式。」

EDD 客戶將需要登錄myEDD 賬戶（myEDD account）選擇最佳接收福利金選項。如需幫助設置 myEDD 賬戶，客戶可以查看 myEDD 註冊和概述（myEDDRegistration and Overview）(YouTube)。

登錄後，客戶可以先在主菜單上選擇個人資料，然後在 UI Online 中更新其失業救濟金支付選項或在SDI Online 更新殘疾福利或帶薪家事假福利金支付選項。

EDD 鼓勵客戶上訪該部門的福利支付選項網頁（Benefit Payment Options），了解有關直接存款和其他支付選項的更多信息。網頁上還有一些視頻可以幫助現有客戶了解如何設置直接存款賬戶。

EDD 福利支付選項

直接存入賬戶

直接存入借記卡

郵寄支票

• 安全且簡單的接收方式, 福利金直接打入您的銀行賬戶。

• 方便您管理個人資金賬戶。

• 無費用。

• 3 天之內收到所有付款。

• 靈活且方便 ——任何大多數銀行卡被接受的地方。

• 無需個人銀行賬戶。

• 無信用檢查。

• 7-10 天內收到第一筆付款。之後在2 天內收到付款。

• 靈活選擇時間和地點 提取現金或存入賬戶。

• 無需個人銀行賬戶。

• 控制銀行業務和隱私。

• 在 7-10 天內收到所有付款。

從 6 月 17 日開始，線上訪問 EDD 服務的工人可以使用新的直接存款選項。7 月初和 8 月，EDD 將通過直接電子郵件和短信提醒這些客戶擴大後的福利支付選項。客戶在登錄申請福利或管理其福利時，還將看到線上通知。

對於失業客戶，EDD將以最常用的八種語言向其發出通知，其中包括為那些表示願意接收翻譯後的信息的人提供的英語。