退休規劃的藍海策略: 必須做好這三件

董天路教授。

迦得金融總裁董天路教授，將於本周六 ( 6月22日)上午十時和下午二時，在San Jose Country Inns舉辦兩場，以及本周日( 6月23 日) 在Foster City Community Center, Port Room再舉辦一場免費的退休與信託傳承講座，將與讀者分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事:

一是收入的規劃。協助讀者應用合法多領二十萬社安退休金 的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年8%優先股 股息的收入規劃，以及每個家庭都可以避免加州新課的長照 稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使資產可以受到保護的配置。

二是讓讀者掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資 表現的投資策略。

三是保護讀者除了避免遺產認證，也保護子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅 局稅務師(EA)、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，將與讀者分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

六月二 十二日周六上午十時與下午兩時: 聖荷西Country Inns (1350 N. 4th St, San Jose, CA 95112, California Room)，以及二十三日Foster City Community Center, Port Room (1000 E. Hillsdale Blvd.,Foster City, CA, 94404)共三場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊: 408-8878-578。