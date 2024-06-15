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青旅假期絕美秘境中國東北十四天團

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宏偉壯觀哈爾濱索菲亞教堂。
宏偉壯觀哈爾濱索菲亞教堂。

東三省地處中國東北，自古以來就泛稱「東北」。東北地區四季分明，景區間差異性大。東方莫斯科-哈爾濱的異國情調和浪漫冰雪；鏡泊湖的原始生態；風光秀麗、景色迷人有小瑞士之稱的長白山國家公園；中國最大的火山口湖-天池；長春的獨特歷史、森林公園；中國最大最美邊境城市丹東，大連的海洋文化、地質奇觀等每年都吸引大批海外遊客前往遊覽。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出絕美秘境中國東北十四天團，今年9/07出發，僅此一團，介紹如下：第1天美國-哈爾濱。第 2天抵哈爾濱。第3天 哈爾濱-五大連池，遊五大連池國家重點風景名勝區。第4天五大連池-哈爾濱，遊太陽島公園、松花江景區、索菲亞教堂、中央大街等。第5天哈爾濱-鏡泊湖-牡丹江，遊國家重點名勝牡丹江鏡泊湖風景區，中國著名瀑布吊水樓瀑布。第 6天牡丹江-敦化，遊世界最大尼眾道場正覺寺。第7天敦化-長白山，去东北旅遊，長白山是必去景點。長白山是亞洲三大雪山之一，海拔2749米，終年山頂皓白，天湖高懸，林海蒼茫。特別是秋季的長白山，更是一幅美麗的圖畫。長白山獨特的地貌景觀，神奇秀麗、巍峨壯觀、原始自然，風光無限！天池是長白山最著名的景點，不到天池等於沒到長白山。第 8天長白山-吉林，遊隕石博物館，北山公園、室內霧凇。第9天吉林-長春，參觀清末代皇帝的皇宮-偽滿洲國皇宮、關東軍司令部。第10天長春-瀋陽，參觀清太祖努爾哈赤、太宗皇太極的宮殿-瀋陽故宮，滿清一條街。第 11天瀋陽-丹東，遊本溪水洞，安東老街。第 12天 丹東-大連，丹東是中國海岸線的北端起點，被譽為“中國最大最美的邊境城市”，乘船遊鴨綠江，明代虎山長城。第13天大連-旅順-大連，遊旅順軍港，日俄戰爭地-東雞冠山，大連星海灣廣場等。第14天大連-美國。團費2299元，費用包括旅遊交通，國際品牌五星酒店，一日三餐（含各地風味餐），景點門票，優秀導遊，旅行保險。 

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等眾多行程，青旅假期辦團宗旨是合理的價格，優質的服務，團隊品質有口皆碑。詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話：415-732-7000。

長白山天池。
長白山天池。

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