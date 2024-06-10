College Corps學員連接聖地牙哥亞太裔文化

納格泰隆（Arlene Nagtalon）是聖地牙哥 加大（UC San Diego）大三學生，她在College Corps的第二屆#CaliforniansForAll計畫參與了一項聖地牙哥聯合學區 （San Diego Unified School District，簡稱SDUSD）慶祝亞裔 文化的活動。她目前主修分子和細胞生物學以及她自創的社區研究與教育，並副修公共服務。

College Corps每年幫助超過3000名像納格泰隆這樣的大學生，讓他們為從事K到12年級教育、氣候行動或糧食不安全的機構工作450個小時，賺取高達一萬美元的收入來償還學貸。這項計劃在2022年9月推出，將於2024年年底完成第二年的活動。

在聖地牙哥南部出生、長大的納格泰隆說：「我在各種社群媒體平台和大學通訊中發現了College Corps，我認為，它提供了我一個回饋母校的機會。我去年開始在聖地牙哥聯合學區的青少年倡議部門工作，這是一個致力鼓舞與身份認同有關的學生團體的部門，無論他們是有關於族裔或是像藝術這樣的共同興趣。」她說：「我的母親、我和我的妹妹分別在1991年、2021年和2027年從莫爾斯高中（Morse High School ）畢業。在莫爾斯高中，我幫助了『支持本地亞裔學生協會』社團（Student Association for Local Asian American Support，簡稱SALAS）約30名成員，籌辦了第一屆亞裔文化慶祝活動。」

這場活動吸引了許多莫爾斯高中和聖地牙哥聯合學區的校友和學生參與，他們有些是表演者，有些是攤位商家，包括阿卡貝拉合唱團（a cappella）、口語詩歌團、菲律賓文化舞者、亞裔醫學預科大學生協會、本地亞洲美食攤販、卡拉OK和韓國流行舞團。

「身為莫爾斯和聖地牙哥加大兩所學校的學生，看到這兩個世界碰撞擦出火花，讓我非常有成就感。」納格泰隆說：「看到這項活動跨越好幾代人，學生和校友帶著他們的弟妹、父母、祖父母和家庭友人一起參加，莫爾斯高中校長十分高興。」她還說：「我的父母年幼時就從菲律賓移民到這裡，家人們帶來了熱情好客的觀念，無論是否有血緣關係，每個人都是家人，這正是我在活動中看到的。人們對亞裔的刻板印象是我們非常害羞，但事實並非如此。如果我看到一個可鼓舞我的社區的機會，誰說我做不到？」