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想到媽媽也不能忘了爸爸 杉釦富優惠試用活動

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足浴桶結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見。
足浴桶結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見。

杉釦富母親節試用活動反應熱烈，佳評如潮。再次舉辦父親節特價優惠試用活動 SC-801基本型（原價599元，優惠價499元）現折100元歡迎預約到場試用，到2024年6月30日止。

杉釦富獨家販售多項來自台灣高科技遠紅外線產品，來自台灣的杉釦富遠紅外線高效能產品是一種創新的健康產品，而遠紅外線免用水足浴桶則結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見，只需插電，再根據自我喜好設定溫度及時間，方便好用，全美已熱銷九年。遠紅外線技術已經廣泛應用於健康領域。它能夠穿透皮膚深層，溫暖身體，促進血液循環。這種技術不僅可以緩解疲勞和壓力，通過加速足部血液循環，帶動全身熱能，增加陽氣及氧氣，提升免疫力，舒緩疼痛、靜脈曲張、舒緩腳部水腫、疲勞，使走路變輕鬆，並有助於緩解壓力和焦慮，改善睡眠等。還可以舒緩肌肉疼痛和關節不適，幫助身體恢復活力。「人老腿先衰、樹枯根先竭」而足部保健作為一種傳統的療法，被廣泛認可為一種能夠促進血液循環和身體排毒的方法。

人的年紀越大，越是容易產生以下三種治狀，1. 手腳冰冷，2. 體寒：身體溫度不夠，3. 身體各處容易疼痛；其實，這幾種症狀形成的原因，都與我們身體的血液循環好壞有關，一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉溫度不足。

許多消費者回饋，在使用遠紅外線免加水足浴桶後，原本行走不便的人，感覺腳部更輕鬆了許多，行走也不再吃力。而對於足部疼痛的人來說，使用後也感到明顯的舒緩。此外，一些患有高血壓、高血脂或糖尿病的人，在一段時間的使用後，發現水腫明顯減輕，行動不便的情況得到了改善，並且對高血脂的控制也更加輕鬆。而睡前使用此產品更可以調節神經系統，促進睡眠品質。

杉釦富遠紅外線足浴桶結合了新科技及傳統泡腳二合一療法的優勢，為身體帶來了全方位的健康效益。不僅可以享受足部的舒適感受，還可以同時感受到遠紅外線的溫暖和療效，對於長年足部、膝蓋疼痛、走路不便、水腫等症狀緩解，提供一個安全又方便的解決方式。

父親節優惠試用推出中，如想避免久等建議提早預約試用時間，電話：888-666-6048，650-999-0988，上網直接訂購或查詢杉釦富遠紅外線高科技養生產品：www.shinecous.com

杉釦富遠紅外線足浴桶特價優惠試用活動到2024年6月30日止。
杉釦富遠紅外線足浴桶特價優惠試用活動到2024年6月30日止。

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