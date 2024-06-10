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日本宮崎義之教授發表褐藻醣膠研究成果

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2024年5月7日宮崎義之教授親臨設在洛杉磯的海之滴總部展示科研成果
2024年5月7日宮崎義之教授親臨設在洛杉磯的海之滴總部展示科研成果

九州大學副教授，日本褐藻醣膠研究所的所長宮崎義之教授在5月4日於芝加哥舉辦的美國免疫學家年會上發表「褐藻醣膠混合AG和病毒感染性肺炎的支持作用」研究報告。

大約3000名世界各地最優秀的科學家、 醫生、大學教授應邀參加這個盛會，一起探討免疫學領域的最新研究成果。這個美國免疫學年會上免疫學菁英雲集，可以說是免疫學領域的「世界盃」。過去十年，宮崎教授在美國免疫學年會上發表的褐藻醣膠功效課題的研究報告顯示，褐藻醣膠支持免疫健康方面很有優勢。

1. 褐藻醣膠治療副作用產生時免疫平衡支持。

2. 高分子褐藻醣膠支持免疫功效優於低分子醣膠。

3. 褐藻醣膠支持腸道免疫健康以及呼吸道黏膜免疫。

4. 褐藻醣膠支持活化免疫系統裡的樹突細胞活性。

5. 褐藻糖膠 支持活化 自然殺手細胞和輔助T細胞。

2024年宮崎義之教授研究報告的主題「高分子褐藻醣膠混合AG與病毒感染性肺炎」，被與會科學家廣泛的認可， 並一致認為肆虐多年的新冠病毒許多謎團已經解開。

得了病毒型肺炎，咳嗽往往不能根治、落下病根。如果成年人咳嗽超過八週，小孩子超過四周，醫學就將它定義為慢性咳嗽，治療會變得很棘手。呼吸道的恢復需要一定時間，一般來說至少需要兩週到一個月的時間才能徹底恢復。日本立川大介醫學博士建議服用「褐藻醣膠混合AG」，幫助抵抗炎症，支持促進呼吸道黏膜免疫健康。

科學家做了大量的褐藻醣膠基礎研究，同時擁有大量的科學實證顯示支持人體免疫力，幫助免疫細胞的健康。從藥理學、藥效學來說，適合慢性咳嗽等慢性發炎。透過褐藻醣膠維持身體的免疫力能力，再配合綜合治療，起到輔助和回復的作用。

這是宮崎義之教授第十次展示褐藻糖膠的研究成果。他多次表示： 「一系列對褐藻糖膠的長期研究，正是我們共同開發『海之滴褐藻醣膠』的基礎。」海之滴提供免費褐藻醣膠試用。中文顧問專線888-482-5888，或上網站www.kfucoidan.com。

免疫力 日本 世界盃

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