房產專家Sophie Tsang分析五月份矽谷房地產市場動態

專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

根據RealTrends的數據，Compass連續第三年以銷售額成為美國第一大經紀公司，鞏固了Compass作為房地產 行業首屈一指的經紀公司的地位。

與去年相比，今年的房屋庫存更加健康。儘管房貸利率 較高，但由於需求強勁，仍然能看到多組客戶同時出價。過去所有機構都作出了多次降息的預期，但實際上過去幾週利率卻有上升。今年的利率似乎不太可能大幅下調。

加州 人口在經歷三年下降後，於2023年成長。隨著大多數公司要求員工返回辦公室工作，這導致人們搬到離工作地點更近的地方，而那些買不起他們想要的房屋類型的人就繼續租房，所以租賃市場表現強勁。新冠疫情期間，多單位住宅房產價值受到打擊。隨著租金上漲，多單位住宅和公寓的房產價值預計將回升。

加州房地產經紀人協會最近創建了購買力計算器。人們可以輸入一些參數，例如居住所在縣、家庭年收入、首付百分比、利率等，然後查看每月付款以及市場上有多少房屋可以購買。對於潛在購屋者來說，這是一個很好的資源。

關於美國司法部針對DoJ對於房地產行業提起訴訟的最新消息是，看起來佣金的脫鉤可能會更加明確。賣方只能支付賣方佣金。買家將支付買方佣金。佣金結構的永久脫鉤可能會對房地產交易的結構產生重大影響。敬請持續關注。

如果有任何問題或需要房地產方面的相關資源，請隨時聯繫。Compass的目標是帶來真正的關懷、卓越的房地產服務和重大的價值，以便對社區和客戶發揮積極的影響。聯繫人：Sophie Tsang，電郵[email protected]，電話650-687-7388。