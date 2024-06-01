我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

婚姻真的出狀況？ 珍妮佛洛佩茲臨時取消巡演

獨特配方綠健飲幫助抵抗流行病毒 提高免疫力

工商訊
綠健飲有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。
綠健飲有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。

人體99%的疾病與免疫功能有關，但是人類對於生死存亡關係密切的免疫系統所知卻非常有限。

免疫系統就如一支訓練有素的精銳部隊，隨時處於備戰狀態，為保護人體的健康執行阻擋外來入侵者以及清除體內有害物質的任務，如消滅細菌、病毒的侵犯、維護正常生理機能的運行，隨時發現並消滅人體內出現的變異細胞（癌前細胞）。由此可知，一旦免疫功能減退，各種疾病及腫瘤將有可能發生。引起人體免疫功能減退的原因包含：環境污染，精神上工作上的壓力、疲勞過度、菸酒、精神創傷、長期失眠、化學藥品、手術、年老，以及各種傳染流行病都是人體免疫力不佳的原因。

若經常感到容易疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，例如經常患感冒、呼吸道疾病、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病、愛滋病等大部分疾病的病人體內的免疫功能是低下的；哮喘、花粉症等過敏性疾病以及類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病都與免疫功能有關，所以無論是自身的保健或是病患者的康復都需要正常的免疫功能。

維護身體健康，猶如保養汽車一般，要防患於未然，要多方面關照。若想維護自身的免疫力，除了注意合理的營養，情緒的控制，生活規律正常，體育鍛煉外，還必須補充能夠保養好免疫系統的保健品，使人體的免疫功能保持最佳狀態，以達到最有效的抗病保健目的，煥發出最強的生活活力。

美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲，100% Natural Herbal Tonic, Immunity Support，綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。成功案例遍佈全球，暢銷北美三十年，信譽卓著，品質保證。全方位提高免疫功能，綠健飲正是您的最佳選擇。

諮詢電話：206-623-2577， 公司網址：www.greenland-usa.com

腫瘤 免疫力 失眠

上一則

舊金山本地傳奇啤酒被優格巨頭收購 將起死回生

延伸閱讀

3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤

3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤
鎖骨上窩摸到「1粒硬硬的」 竟是肺部長腫瘤

鎖骨上窩摸到「1粒硬硬的」 竟是肺部長腫瘤
養生／彩虹選食法 吃出免疫力

養生／彩虹選食法 吃出免疫力
台灣醫療院所口罩令5/19起全鬆綁 1265天禁令解除

台灣醫療院所口罩令5/19起全鬆綁 1265天禁令解除
他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸

女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸