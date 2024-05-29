San Bruno 卓越牙醫中心 今起舉辦春季優惠活動

YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器。

中半𡷊最知名的植牙診所- 卓越牙醫，今起推出春季優惠活動，新患者除可享單顆植牙2500元特價外，在植牙全程治療費用上可再減免200元，優惠期至6月30日截止，請把握減價良機，早日前往預約諮詢。

植牙技術日新月異，您不必再忍受失牙之苦，植牙有著如人生第二副牙齒，有了堅固耐用的植牙，您可以計劃旅遊，享受美食，擁有健康的身體和豐富多彩的人生。

卓越牙醫引進「YUMI 牙科機器人」其精準的3D 導航系統，不僅可以提供患者牙齒及頜骨的精確信息，還可以協助植牙醫制定一項完美的植牙計劃。YUMI 是全球唯一且最精準的植牙機器，它可以輔助牙醫，準確的計算出植牙的類型、大小、及位置，減少植牙手術期間的疼痛，感染，加快恢復療程。

於中半島行醫的沈維信 牙醫博士（Dr. Shankar）擁有20多年的專業經驗，他醫術精湛，視病如親，擁有上千顆植牙的經驗，所有在「卓越牙醫」就診的植牙病患，沈醫師一定會親自主刀，並為患者詳細說明植牙的全部過程，有口皆碑，前來就診及諮詢者眾。

十個選擇沈維信牙醫的原因：

1.畢業於著名的三藩市太平洋大學UOP牙科學院，曾榮獲學院提名，並獲口腔外科手術大獎。

2.沈牙醫擁有20多年執業經驗，目前也在大學從事臨床植牙研究，並擔任牙科教學工作。

3.經歷豐富，醫術精湛，視病如親，病人推崇備至。

4.每月進行100多次種植手術，植牙經驗非常豐富。

5. 曾多次榮獲Yomi 頒贈「最佳牙醫鑽石奬」

6.斥資引進「YoMi 牙醫機器人3D導航系統」，可以拹助牙醫制定完美的植牙計畫。

7.根據YoMi 總公司統計，卓越牙醫診所，創全美90天內使用植牙機器人手術最高紀錄。

8.植牙增植不漲價，單顆植牙只收2500元 （含種植體+基台+牙冠）限新病患，且不能和其他優惠合計

9.診所職護人員講國語及粵語，同聲同氣，方便溝通。

10.七天營業方便就診，首次諮詢免費。

SAN BRUNO 卓越牙科中心，服務項目包括清潔、診斷、治療服務，綜合牙醫服務。並設牙周病、兒童牙齒、補綴牙科、牙齒蹻正等專科)SAN BRUNO 卓越牙科中心 (Dental Excellance )位於504 Linden Ave,San Bruno, CA 94066，請預約：650-589-8658。E-mail: [email protected]，網址：sanbrunodentalexcellence.com