節日假期的最佳禮物 按摩椅及抗衰老桑拿室

美歐集團被譽為美國按摩椅市場 「教父級」品牌。

市售第一的ASAHI超級專業醫療按摩椅X-007原價9295元，節日大優惠含稅含運費5495元，抗老桑拿室原價4595元含稅含運費優惠價2295元。節日延年益壽抗老提高免疫力 套餐X-007按摩椅與抗老桑拿室每月163元，48個月無利息！

美歐國際醫療器材集團DRFUJI/ACIGI CO.從1992年就在舊金山灣區 被日本 知名品牌Panasonic 指定為援權的代理商。美歐集團長期推廣按摩椅對日常生活的影響，減除工作壓力和慢性痛症，深受廣大消費者認可，被譽為美國按摩椅市場 「教父級」品牌。

矽谷中心高科技從業人員需求量驚人，這與電腦工程師的職業有關。集團董事長沈偉麟醫學博士是灣區知名的痛症治療專家，他具有中、西醫的醫學背景，曾經為骨科醫生，在灣區創立三家痛症治療中心，行醫三十餘年。2000年他經日本外科醫師的推薦，引進日本醫療按摩椅拓展全美市場。他率先帶著按摩椅參加各種展會，近二十五年堅持不懈的推廣，幾千場展會，百萬人的試座體驗，帶動了整個美國按摩椅市場，僅在灣區知名企業像Google公司大量採購作為員工的福利，市場千變萬變按摩椅現成為人人都擁有的生活必須品。而且中國成了按摩椅主要製造大國，其產品越來越科技化人性化。市面上各種按摩椅為消費者提供了選擇自己最喜歡的按摩椅，健康養生保健產品產業越來越強大。

美歐集團隆重推出Dr. Boss FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華轎車設計品牌按摩椅，美國電子消費展示場上引起轟動搶購，被評為按摩椅中的最佳商品，業界推崇為醫學按摩椅之王，一直深受消費者的歡迎。即日起舉辦節日大酬賓活動，並以批發價出售。按摩椅的品質與價格在目前競爭的市場中一枝獨秀，既高品質又超低價，人人搶購，供不應求。

最新頂級4D按摩椅特點為附有易於操作的觸式遙控器，自動全身掃描，全身及腳部加熱超過100個高壓氣壓囊。以日本指壓、深層按摩，定點定位一步到位解決全身的酸痛疲勞。S/L雙軋及藍牙功能、高檔皮革、現代化造型、豪華舒適，是消費者夢寐以求的高品質家庭健康座椅。FJ-8500更提供客製化的按摩治病模式，手擬真人抓捏，人體學設計的現代科技數據化、個性化、多種按摩專業手法：按壓、揉捏、敲打、指壓、推拿、拉伸等。將適當的按摩力注入肌肉深層，達到改善身體的血液循環、消除壓力疲勞、促進新陳代謝、抗衰老、增加免疫力，是人生的最佳投資。

電話：510-651-9088，地址：4399 Ingot St, Fremont。展示廳一周七天早上10點至晚上6點開放，請電話預約避免久等。網址www.drfuji.com。