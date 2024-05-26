青旅假期熱門九寨溝張家界團

世界自然遺產九寨溝。

九寨溝位於四川、甘肅 交界，是由九個藏族村寨組成的原始自然風景區。這裡原始森林茂密，大小湖泊密布，河谷地帶有很多海子（高山湖泊），可稱世界一絕，被稱為人間仙境。人間瑤池黃龍風景區以彩池、雪山、峽谷、森林著稱於世。一群群大小不一的迎賓池，池水艷麗。一道道高掛於天際的梯形瀑布，宛如水簾。1992年聯合國將九寨溝和黃龍同時列爲世界自然遺產。有峨嵋天下秀美譽的峨嵋山，被稱為中國四大佛教名山之一，因山勢逶迤如螓首峨眉，細而長，美而艷得名。登峨嵋山的主峰及最高點金頂，可觀雲海、佛光、經燈三大奇觀。樂山大佛高71米，靠山面水，巍然端坐，腳背可圍坐上百人，周圍峭壁上還刻有許多佛經故事。張家界位於湖南省西北部，有幾千個岩峰，山清水秀，一派原始秀麗風光。張家界的山峰各具形態，如人物，如鳥獸，如城堡，百看不厭，妙不可言，璀璨美麗，使人陶醉。張家界由此被譽為中國山水畫的原本。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出九寨溝張家界十一天團受到遊客喜愛，今年分別於9月4日、9月11日、9月18日、10月9日、10月16日，及10月23日出發。介紹如下：第一天美國飛成都。第二天抵成都。第三天成都往九寨溝，熊貓基地參觀國寶大熊貓，參觀寬窄巷，搭高鐵往九寨溝。第四天九寨溝：全日遊九寨溝風景區。第五天九寨溝、黃龍至成都：遊黃龍風景區，岷江山谷，搭高鐵返成都。第六天成都、樂山至峨眉山：遊杜甫草堂，武侯祠，乘船遊覽岷江，觀樂山大佛。第七天峨眉山：乘纜車上至峨嵋山主峰及最高點金頂遊覽，遊報國寺。第八天峨眉山、都江堰，至張家界：遊道教祖師老子紀念地青羊宮，都江堰，飛往張家界。第九天張家界至天門山國家公園：乘世界最長索道遊天門山國家森林公園，觀世界首臺高山峽谷大型實景音樂劇天門狐仙。第十天張家界、袁家界（百龍電梯上）、天子山（纜車下）、十里畫廊（小火車雙程），至上海：遊袁家界風景區，天子山風景區，乘小火車遊十里畫廊等景點，晚飛上海。第十一天上海至美國。團費2199元，費用包括旅遊交通（含二段高鐵）、國際品牌五星酒店、一日三餐（含各地風味餐）、景點門票、英語導遊，及旅行保險 。

青旅假期的中國系列團有：中國精華遊、長江三峽遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等眾多行程，「青旅假期」以北美中國旅遊第一品牌為榮耀，辦團宗旨是合理的價格優質的服務，團隊品質有口皆碑。青旅假期並代理美中廉價機票，專辦中國簽證 。 詳情請電青旅或青旅假期各特約旅行社，或親臨 605 Market Street, Suite 1300, San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。