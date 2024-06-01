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世界健康氣功大師吳三洙本週日灣區舉行免費講座

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功法簡單易學，不分男女老少
功法簡單易學，不分男女老少

聞名全球氣功健康大師吳三洙，因疫情關係未能公開氣功教學已有三年之久。這次應美國三藩市灣區氣功協會的邀請，即將在本週日（6月2日）舉行一場氣功健康發表會。在這次表會中，吳大師特別為需要健康的朋友帶來兩套很重要的功法。保護我們能平平安安在病毒氾濫的時期度過。

第一套功法是打通人體「奇經八脈」，第二套功法是「牽引術呼吸法」。

人體身上有八個脈，一、衝脈，二、帶脈，三、任脈，四、督脈，五、陰翹脈，六、陽翹脈，七、陰維脈，八、陽維脈。此功法是要用眼睛看不見的力量即是「氣」來打通。打通脈絡可達陰陽調和，促進血液循環，保護五臟六腑，不再快速老化，就不易被病毒感染，可達延年益壽之效。

牽引術呼吸法是一套提升人體免疫力和抵抗力的固有的中國氣功呼吸法，在很早以前沒有科學醫學的時代，人們已了解有病是無藥可醫，只有靠人體街的免疫力。在疫情三年，眾所周知，人們缺乏的不是金錢，而是免疫力和抵抗力。因為時代的不同，現今時代日出而作，日落而息，再配合七情六欲，五勞七傷，加上醫學的發達。因此在這種壓力之下，往往不到半個小時，身體就會產生一種壓力的荷爾蒙(Corticosterone)。因此免疫力就下降了，於是人體的功能自然衰弱，很容易被細菌侵入，因而百病叢生。在這次發表會中，吳老師特別要示範，指導如何用牽引術呼吸法快速提升人體的免疫力和抵抗力。現83歲高齡的吳大師特別邀請大家在百忙之中務必要來聆聽他的氣功治療的重要道理。其功法簡單易學，不分男女老少，易學易懂，有了免疫力才可以與病毒共存。

6月2日本週日下午二點半至五點的免費健康講座，地點：860 Stewart Dr., Sunnyvale。

報名電話：408-551-9238。電郵：[email protected]

聞名全球氣功健康大師吳三洙。
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免疫力 疫情 灣區

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