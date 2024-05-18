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無限康糖靈及藍夢蜂膠皇 慶祝父親節買一送一

工商訊
為慶祝父親節到來，實施買一盒送一盒的大優惠。
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糖尿病患者可搭配營養價值高的保健產品一起服用，達到既控制血糖又補充所需營養的雙倍功效。 為此美國無限藍夢藥業產品研發中心結合近幾十年的用戶回饋及專家意見，承諾無限康糖靈及藍夢蜂膠皇是抗糖養生的最佳組合。

無限康糖靈甄選全球優質純天然植物原料，包括南美洲野生玉桂萃取物、中東葫蘆巴種籽萃取精華、印度苦瓜萃取精華、斯裡蘭卡武鞭藤萃取物、墨西哥胭脂仙人掌萃取物和南非藤黃果萃取物（俗稱：芭樂），成分經科學配比，可增加血糖代謝達二十倍，不僅有助調節控制血糖，還能補充一定的營養，從而達到既控制血糖又提高免疫力的雙重效果， 防止病毒乘虛而入。 可有助於穩定血糖及減少併發症的發生風險，適合糖尿病患者長期選用，無副作用困擾，是您調理血糖的日常好幫手。

它的有效成分具有六大功效：

一、 南美洲野生玉桂萃取物：可增加血糖代謝達20倍，顯著有助於調節血糖，預防及改善併發症。

二、中東葫蘆巴籽萃取精華：可有效增加胰臟β細胞再生，有助於迅速分解胰島素，協助平穩調節血糖。

三、印度苦瓜萃取精華： 所含的凝集素可降低血液中的葡萄糖濃度，有效幫助併發症的康復。

四、斯里蘭卡武鞭藤萃取物：可幫助胰島素β細胞的修復和再生。

五、 墨西哥胭脂仙人掌萃取物：可幫助恢復血糖正常值，改善糖尿病，增強胰島素敏感度。

六、南非藤黃果萃取物：有助於減少在餐後的葡萄糖吸收率，進而幫助降低血糖值及改善血糖代謝。

眾所周知，蜂膠含有豐富的維生素、礦物質、胺基酸、萜烯類、黃酮類、蘆丁、榭皮素等上百種營養物質，非常適合每日食用幫助滋補調理，尤其適合女性和中老年群體，不僅可以降血糖，還可以幫助補足氣血、調理氣色，改善消化系統的運作，軟化血管、清理血液垃圾，增強人體抵抗力，抵禦多種心腦血管問題。藍夢蜂膠皇原料甄選頂級巴西蜂膠，植物纖維膠囊，是世界唯一五倍濃度蜂膠，一粒相當於五至六粒的普通蜂膠。 無限康糖靈搭配藍夢蜂膠皇，控製糖首選！

訂購熱線：718-886-8588或到三藩市的天天集團、亞洲參茸、恆豐泰、依力臣參茸。屋崙：國泰參茸、美參參茸。沙加緬度：永泰參茸、萬寶參茸。西雅圖：大參林參茸，太和堂，新健生行。夏威夷的北美參行等特約經銷商訂購享優惠。

諮詢熱線：877-808-6188 全球熱線：212-308-9067

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