天河大賭場豪華五月現金抽獎還送百萬名貴車及手袋

開設在「天河大賭場」OCEAN 餐廳的越式風味佳餚，滿足來賓對美食的渴求。

進入五月，「天河大賭場」透過一系列令會員心花怒放、豪華和優雅的推廣活動，非凡的禮品、夢想汽車到名牌手袋，歡度五月天。

從5月到7月27日，隆重呈獻「$1,000,000歡樂大道名車及現金大抽獎」，會員於每星期六晚上7點到10點之間，將有機會贏得各大獎品，包括全新汽車一台。從林肯Nautilus 的流暢線條，到福特野馬 GT 的粗獷輪廓，甚至 GMC Sierra 的霸氣風采。除了這一系列令人矚目的車輛吸引之外，會員於每個星期一和星期二到活動推廣亭 (Kiosk) 刷會員卡，賺取100積分，便可以多得100張抽獎券參加抽獎。還有現金獎和Free Play也在獎品單上。透過在推廣亭刷「天河貴賓會員卡」得到每日一次的免費抽獎券，提供新的機會開啟新的豪華汽車之旅。

逢星期四或星期五下午3點至晚上10點舉行的 London Fog 手袋系列贈品活動，為「天河大賭場」5月份推廣活動增添了一絲英式精緻氣息。每賺取 500積分後，會員每星期即可獲得一件高貴的手袋新配件，從精緻的錢包皮夾到時尚的斜挎包、經典的挎包或多功能手提包等等。

The Market 美食廣場的 OCEAN 餐廳推出全新傳統越南 菜單，為五月增添了一絲魅力。品嚐正宗風味、熱氣騰騰的河粉、新鮮製作的越南三明治和汁多味美的蝦春捲。天天營業，滿足來賓對美食的渴求，星期日至星期四下午4點至晚上10點營業，星期五和星期六更可延長，由上午 11 點至凌晨12 點，如欲瞭解詳情，可在https://www.skyriver.com/dining-and-drinks/the-market-at-sky-river/ocean-bar 查詢這家美食瑰寶的更多資訊。

五月前往「天河大賭場」享受超越賭桌和老虎機的遊戲體驗，無論是刺激的遊戲還是OCEAN 精心的美食，當中充滿格調的勝利和用餐享受都是無限愉悅的體驗。如需了解 OCEAN 5月推廣活動和美食菜單的詳情，請上網至 www.SkyRiver.com。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目，由Boyd Gaming負責為部落承建及管理經營。賭場提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,100部老虎機、超逾80檯桌面遊戲及18家酒吧和餐廳及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。