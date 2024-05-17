口碑老店韓國燒烤GABOJA KOREAN BBQ 九折優惠世界日報讀者

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位於矽谷Santa Clara的韓國燒烤GABOJA KOREAN BBQ是開業二十九年的老店，從未在任何的媒體打過廣告，而能營業至今，靠的是口碑。疫情 後為提升營業，首次在眾多的媒體中選擇世界日報 ，將韓國的傳統美食介紹給灣區 華裔。

韓國燒烤店內設有多間供4至40人聚餐、喜宴、派對、開會的VIP包廂。在餐桌上頂部凸起的烤盤，每桌上面都有大型抽菸機幫助去除油煙味。精緻美味的料理有牛小骨、石鍋拌飯、海鮮湯麵、馬鈴薯煎餅 、寬冷麵、牛頸骨鍋、蔬菜煎蛋、起士辣年糕、雞胗雜菜、韓式烤牛肉、煎蚵餅、煎海鮮餅、冷辣乾拌麵、韓式炸雞、辣海蝸牛拌麵、泡菜炒飯等各式肉類、海鮮、鍋物、麵類、煎餅種類繁多，口味一流。

本月特別優惠世界日報讀者凡光臨惠顧一律享有九折優惠，並有餐後甜點招待！

請留意韓國燒烤只在晚餐營業，不供午餐，周日休息。營業時間為周一至周四下午5點至下午11點；周五、周六下午5至午夜12點。

店址：2333 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050（夾San Tomas Expressway）

預約請電: 408-246-8773