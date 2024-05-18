遊輪專家「極品假期」推出維京河流遊輪清倉價

德國維爾茨堡美景盡在眼前，讓你回味無窮。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式——Viking河輪特惠」在2024年5月28日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「免費歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」、「送每房200元船上零用金」的多重優惠！（有條件限制）

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選六個河輪行程(基本房) ——「2024年11月7日萊茵河8天」造訪4國：瑞士、德國 、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2399元起。「11月17日多瑙河華爾滋8天」造訪3國：匈牙利、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人2399元起。「2024年11月21日法國巴黎諾曼第8天」造訪北法、巴黎來回，每人2499元起。「2024年10月30日城市之光12天」造訪3國：法國、德國、捷克，每人3499元起。「2024年11月16日巴黎瑞士12天」造訪4國：瑞士、法國、德國、盧森堡；蘇黎世至巴黎，每人3799元起「2024年11月11日大歐洲15天」造訪4國： 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4499元起。送免費機票出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年5月28日！船位有限，動作要快！

如果您對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話888-680-5688，為您計畫您的河輪之旅吧！ CST2116316-40