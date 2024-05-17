想到媽媽 也不能忘了爸爸 本周六特價優惠試用活動

杉釦富遠紅外線足浴桶。

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杉釦富獨家販售多項來自台灣高科技遠紅外線產品，日前於世界日報母親節園遊會活動，受到許多讀者喜愛，佳評如潮，為使當天未能到現場參加試用活動的讀者，有額外的機會可以體驗杉釦富遠紅外線產品的療效，特別於本周六5月18日於南灣辦公室，地址：21060 Homestead Rd STE 170 Cupertino及5月25日周六於中半島：1799 Bayshore Highway STE129 Burlingame，舉辦父親節試用活動，歡迎提前電話預約時間，電話：650-999-0988

來自台灣的杉釦富遠紅外線高效能產品。是一種創新的健康產品，而遠紅外線免用水足浴桶則結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見，只需插電，再根據自我喜好設定溫度及時間，方便好用，全美已熱銷9年。遠紅外線技術已經廣泛應用於健康領域。它能夠穿透皮膚深層，溫暖身體，促進血液循環。這種技術不僅可以緩解疲勞和壓力，通過加速足部血液循環，帶動全身熱能，增加陽氣及氧氣，提升免疫力 ，舒緩疼痛、靜脈曲張、舒緩腳部水腫、疲勞，使走路變輕鬆，並有助於緩解壓力和焦慮，改善睡眠等。還可以舒緩肌肉疼痛和關節 不適，幫助身體恢復活力。「人老腿先衰、樹枯根先竭」而足部保健作為一種傳統的療法，被廣泛認可為一種能夠促進血液循環和身體排毒的方法。

杉釦富遠紅外線足浴桶結合了新科技及傳統泡腳二合一療法的優勢，為身體帶來了全方位的健康效益。不僅可以享受足部的舒適感受，還可以同時感受到遠紅外線的溫暖和療效，對於長年足部、膝蓋疼痛、走路不便、水腫等症狀緩解，提供一個安全又方便的解決方式