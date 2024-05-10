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高額1361萬免稅贈與將於明年年底跌回近700萬 還不儘快規劃

工商訊

2025年底，前總統川普頒布的稅法即將到期。 對個人財富會帶來怎樣的衝擊？ 如果還不清楚美國人全球資產收入和資產的規定，或已考慮放棄美國身份回到故鄉養老，務必不能錯過兩大主題，四場講座。

第一大主題只此一場線上講座。 時間訂於5月15日週三，下午4時至5時30分。 特別邀請Jenny C Lin稅務律師，J.D.LLM專題演講「放棄美國身分可能帶來意想不到的稅收噩夢」。 從理解現今複雜的稅法，其影響不僅限於美國資產，更包括海外資產。 探討全球資產申報細則，違規的後果和可能解決的方案。

第二大主題共有三場，建議參加實體現場講座，線上亦可。 由有三十年實務經驗，特許財務規劃師周美懿針對下面三個重點做精闢解說：1. 分析如何利用即將消失的1361萬元免稅贈與額，在2024年底前，完成架構規劃。 錯失將後悔莫及。 2.分析為何主流社會的信託架構，其子孫可以免除被重稅腐蝕，因而財富得以繼續綿綿不斷。 3.如何讓您的慈善大愛，來減免遺產稅和資夲增值稅，同時利用慈善捐贈扣減，來解套IRA雙重稅付壓力，和其他未完稅資產的稅務規劃。 一舉多得。 因而，您的後代世代傳承目標可以完美搭配組合，並達到多贏並利益後代。

第一場：5月15日周三下午4時 – 5時30分（只有線上）

第二場：5月16日周四上午9時30分 – 11時30分（線上亦可）

地點: DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd. Rosemead CA 91770

第三場：5月16日周四下午2時-4時（線上亦可）

Ameriprise 證券公司 辦公室地址：2 Park Plaza #1100, Irvine, CA 92614

第四場：5月17日周五下午1時-3時（線上亦可）

Ameriprise Financial Services, LLC 證券公司 辦公室地址： 225 West Santa Clara Street, Suite 1600, San Jose, CA 95113，報名截止日期 5月15日 周三 中午12:時, 報名電子信箱：[email protected]

賓客可以報名實體面對面或線上 Microsoft Team線上講座。 該公司將以電子郵件方式確認訂位。 此四場教育講座無需付費。 主辦單位保留拒絕的權利，不招待投資金融保險專業人員。

證券 投資 川普

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