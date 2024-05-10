我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

獨家利率 正是儲蓄好時機中國信託銀行定存優惠利率最高可達5.18%

工商訊
中國信託銀行立足美國，放眼全球。
中國信託銀行立足美國，放眼全球。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出7個月定存5.18%年利率以及12個月定存4.75%年利率，幫助客人達成儲蓄目標。該優惠自04/26/2024起有效，只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。7個月定期存款 5.18% APY，最低開戶金額為5萬美元。獲得此優惠利率，客戶必須先開設個人/商業支票帳戶，最低開戶金額1500元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。最低開戶金額，需為新資金，而非從既有中國信託帳戶中轉出。詳情請至美國中國信託各分行洽詢。

手機支付越來越便利，中國信託銀行金融卡可綁定手機支付，讓你出門不用帶卡，更安全便利的消費結帳。還可透過中國信託 eWallet金融卡管理應用程式，全方位了解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷情況。保障客戶的財產安全一直是我們的首要目標，我們投入更多的資源，提供安全的網路銀行環境，讓我們的客戶可以安心地數位理財。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

貸款 利率 支票

上一則

五月10萬元幸運蓮花全數現金歡樂送

下一則

高額1361萬免稅贈與將於明年年底跌回近700萬 還不儘快規劃

延伸閱讀

封城打擊、經濟疲弱…疫後中國走線客大增

封城打擊、經濟疲弱…疫後中國走線客大增
管制降級 大麻業者看好錢景

管制降級 大麻業者看好錢景
中國信託銀行 定存優惠利率最高可達5.18%

中國信託銀行 定存優惠利率最高可達5.18%
台美盃公益籃球賽 下周決戰

台美盃公益籃球賽 下周決戰
美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬