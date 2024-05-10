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五月10萬元幸運蓮花全數現金歡樂送

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高達35萬星光閃耀老虎機大賽。
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ROHNERT PARK, Calif. – Graton Resort & Casino

五月到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！不要錯過在10萬元幸運蓮花全數現金歡樂送和高達35萬星光閃耀老虎機大賽中贏取大獎的機會。加入貴騰，一起分享遊戲的激動和好運！

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關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

幸運蓮花全數現金歡樂送。
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