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攝入高麗蔘 可抑制腦部神經炎性斑積聚

工商訊

韓國的 Seung-yeol Na 教授在 2024 年植物科學國際會議（ICSB）上指出，已知高麗蔘的各種成份具有改善血液循環、和增強免疫力等生理和藥理功效。他介紹的研究論文和臨床試驗結果表明，攝入高麗蔘可抑制腦部神經炎性斑的積聚，從而改善認知功能。

Na教授對136 名認知失調患者進行了臨床研究。對照組中共有61人被要求每天服用300毫克紅蔘提取物，20 人被要求每天服用600毫克紅蔘提取物。

其餘的人則被要求每天服用一種外形與紅蔘提取物相似的東西。8週後，對照組在阿茲海默症評估量表（K-ADAS）和史楚普字色測試（K-SCWT）中的評分有所提高。

除了 ICSB 教授Na提出的研究之外，另一項關於韓國紅參對阿爾茨海默症的影響的研究發表在Frontier in Aging Neuroscience，這是一本備受重視的國際學術期刊。哈林大學的 Jee Wook Kim 教授及其團隊還發現，攝取韓國紅參有助於預防阿爾茨海默症早期認知障礙症狀之一的記憶衰退。

最近，國際權威學術刊物「衰老神經科學前沿Frontiers in Aging Neuroscience」也證實了這一點。

美國國家天然產品研究中心首長 Ikhlas Khan 表示：「我早知道高麗蔘是一種有益的健康食品，但現在對其改善血液循環和增強記憶力的臨床價值更為讚賞。」

根據阿茲海默症協會的2023 疾病事實與數據報告：患有阿茲海默症的 65 歲以上美國人當中三分之二是女性；從 2000 年到 2019 年，因阿茲海默症導致死亡的人數增加了一倍多，增幅達 145%。每 3 名老年人中就有 1 人死於阿茲海默症或其他失智症。

由於高麗紅蔘可安全地用作膳食補充劑，符合美國食品及藥物管理局（FDA）和 GRAS 的規定，因此老年人在日常膳食中加入高麗紅蔘，對預防阿茲海默症是有益的。

與此同時，KGCUS 於2023 年在洛杉磯附近設立其研發中心，並與著名大學和醫院合作，對高麗蔘的功效進行科學研究，包括臨床試驗。此外，KGCUS 還將繼續開發反映美國民眾需求的定製產品，並積極地向美國華人宣傳高麗蔘的功效和優點。有關高麗紅蔘的更多訊息，可訪問 www.KGCUS.com。

阿茲海默症 洛杉磯 華人

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