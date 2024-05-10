獻給母親的最佳禮物按摩椅和抗衰老桑拿室

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市售第一的ASAHI超級專業醫療按摩椅X-007，原價出門9295元，母親節 大優惠含稅含運費5495元，抗老桑拿室原價4595元，含稅含運費優惠價2295元。母親節延年益壽抗老提高免疫力套餐 X-007按摩椅十抗老桑拿室，每月163元，48個月無利息！ 奉獻給偉大的母親！

美歐國際醫療器材集團 DRFUJI/ACIGI CO.從1992年就在舊金山灣區 被日本 知名品牌 Pomosonic 指定為援權的代理商。

由於集團董事長沈偉麟醫學博士是灣區知名的痛症治療專家，他具有中、西醫的醫學背景，之前是骨科醫生，在灣區創立三家痛症治療中心，行醫三十餘年。2000年他經日本外科醫師的推薦，引進日本醫療按摩椅拓展全美市場。他率先帶著按摩椅參加各種展會，近二十五年堅持不懈的推廣，幾千場展會，百萬人的試座體驗，帶動了整個美國按摩椅市場，僅在灣區知名企業像Google公司大量採購作為員工的福利，中國成了按摩椅主要製造大國，其產品越來越科技人性化！

除工作壓力和慢性痛症，深受廣大消費者認可，被譽為美國按摩椅市場 「教父級」人物。美歐集團(DRFUJI/ACIGI) 隆重介紹 Dr. Boss FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華高檔轎車設計品牌按摩椅，在美國電子消費展市場轟動搶購，被評為按摩椅中的最佳品牌，業界推崇為醫學按摩椅之王。一直深受消費者的歡迎。 即日起舉辦母親節大酬賓活動，並以批發價出售。 按摩椅的品質與價格在目前競爭的市場中一枝獨秀。

最新頂級4D按摩椅特點為附有易於操作的觸式遙控器，自動全身掃描，全身及腳部加熱超過100個高壓氣壓囊，日本指壓，深層按摩，定點定位一步到位解決全身的酸痛疲勞，恢復體力，，S/L雙軋及藍牙功能。 高檔皮革，現代化造型，豪華舒適，是消費者夢寐以求的高品質家庭健康座椅。 FJ-8500 提供客製化的按摩治病模式，手擬真人抓捏，人體學設計的現代科技數據化、個人化、多種按摩專業手法：按壓、揉捏、敲打、指壓、推拿、拉筋等。 將恰到好處的按摩力注入肌肉深層，達到改善身體的血液循環，消除壓力疲勞，促進新陳代謝，抗衰老，增加免疫力，促進身體健康長壽，是人生的最佳投資。