世界日報母親節園遊會特色攤商介紹

5月12日上午10時至下午5時金山灣區華僑文教服務中心舉行

●中華民國交通部觀光 署

交通部觀光署駐舊金山 辦事處致力於提供最新臺灣旅遊資訊、推廣臺灣旅遊於國際能見度，透過介紹臺灣好山、好水、美食、單車旅遊、中文學習等遊程資訊，鼓勵美國、加拿大旅客造訪臺灣一遊。母親節 園遊會現場，觀光署將設置臺灣旅遊諮詢專區及文宣索取服務，提供美味蔬食餐廳手冊、醫療健檢旅遊、自由行獎勵、米其林美食餐廳集錦等最新資訊，攤位也將隨機贈送臺灣小禮，歡迎前來體驗臺灣旅遊氛圍。

●杉釦富遠紅外線免加水足浴桶

定時定溫，一鍵操作，方便好用，省去用水泡腳的不便及麻煩，此外，遠紅外線的免加水足浴桶具有以下用水達不到的好處：1. 提升血液循環。2. 減輕疼痛和壓力。3. 排毒和排汗。4. 改善睡眠質量。5. 提升免疫力。

總之，免加水足浴桶結合遠紅外線療法可以帶來多種好處，包括促進血液循環、減輕疼痛和壓力、排毒和排汗、改善睡眠質量以及提升免疫力。杉釦富公司專銷台灣高科技遠紅外線養生產品，電話：650-999-0988， 網址：www.shinecous.com

●AMELIORAGE

AMELIORAGE的精華液是採用台灣工研院的最新全天然生物科技技術產品。使用後28天會讓您的皮膚膠原蛋白從裡到外增加30%以上，且防止膠原蛋白流失（數據是透過實驗室級皮膚膠原蛋白偵測器所偵測出來的結果）。另外此款面膜是針對海外乾燥型地區與熟齡肌膚特殊調配的一款面膜。此款面膜具深層補水與鎖水，舒緩肌膚乾燥，使肌膚有效留住水分，呈現透亮光澤散發迷人光彩; 調理肌膚紋路，對抗肌膚老化，撫平細紋，回復肌膚彈性。

●法鼓山舊金山道場

法鼓山舊金山道場秉持創辦人聖嚴法師所提倡「心靈環保」的核心理念，透過觀念的導正來提昇人的品質。

為落實理念，法鼓山開設了一系列禪修課程和活動，以更多元、活潑的形式舉辦各種禪藝課程，接引大眾來體驗生活中的美。同時也開辦各類佛學課程、念佛、法會、心靈環保讀書會等不同的活動。

法鼓山舊金山道場位於東灣Fremont市Nile小鎮。並即將在南灣成立新的共修地點，有興趣的人士，上法鼓山舊金山道場網頁www.ddmbasf.org查詢各項活動資訊。

●成真學院

隨著教育科技的不斷進步，成真學院的數學和英語智能化教學程序，通過智能化管理學生的學習進度，提供個性化的學習內容和及時反饋，使得學生能高效地掌握知識。Afficient的課程幫助學生在學校進入榮譽班（快班），在學校取得優異成績，進人理想大學。如此不僅提升了學生的自信心和學習興趣，也極大地減輕了家長，尤其是母親在輔導孩子學業上的壓力。免費學校程度測試電話：408-726-2245，電郵：[email protected]，網址：afficienta.com。

●濃豆乳

濃豆乳以日本專做豆腐的機器，製作出全美獨一無二的特濃豆漿，透過行銷及各種零售合作，順利打入原本就喝豆漿的華人市場，如今濃豆乳站穩矽谷市場，研發出小黃瓜、玉米、香草等新口味，將進階打入美國主流市場，成為不折不扣的台灣之光。濃豆乳這次也將在世界日報母親節園遊會中，展現所有口味的豆漿，想一嘗新鮮味的民眾千萬不要錯過，同時還有剛出爐香噴噴的雞蛋糕，等您來嘗鮮！

●Mochiholic

Mochiholic於2020年創立，提供獨特的Mochi 甜甜圈，珍珠奶茶 Crème Brulee/Mochi麻糬甜品，越南咖啡。我們的品牌代表著創新與傳統的結合，致力於提供卓越的顧客體驗。全美開放加盟中。www.mochiholic.com美思康宸零食王 現場加微信送伴手禮。

●美思康宸零食王

活動現場只要購買350元，2斤上品阿膠，免費送10件套裝工具。現場加微信還送伴手禮，前88名有禮物送。

屆時會有純手工熬製的各種不同口味阿膠糕，祛濕茶等小點心。純手工熬製阿膠糕，有蔓越莓，玫瑰花，橙皮等口味。阿膠糕一直都是皇家御用的滋補珍品。尤其是女性及產後的媽媽，長期服用可改善，手腳冰涼，痛經，經期正不正常等。

去濕茶有健脾胃、祛濕養肝，清熱解毒，排毒解火，清熱利濕，通暢，調節腸道內環境，純糧食配方，大人小孩都可喝。

●段純貞

世界上最美麗的女人是母親，段純貞與你一起祝福，所有的媽媽，母親節快樂。現在，讓我們乘著時光機回到1948年，段純貞女士帶著家鄉的手藝來到台灣，結合眷村的文化將各種辛香料用一道道繁瑣的工序熬煮出湯濃料實在的「段純貞紅燒牛肉麵」，2021年我們帶著一樣的口味來到美國，秉持維持原創的精神，在這裡落地生根，接下來，讓我們回到會場，享受這次為各位準備的餐點，一起在五月的第二個周末對所有媽媽獻上感謝與祝福。

●阿美廚房

主打「正台味」的阿美廚房，近幾年來，在灣區舉辦的大小擺街會，都可以品嚐到他們道地的「巷仔內台灣美食」，在此次節園遊會」，再次帶來了該店最受歡迎多種台灣小吃，包括有炸臭豆腐（限量300份）、燒肉粽、古早味飯糰、紫米飯糰、大腸包小腸、台鐵滷排骨便當、夜式現滷燈籠滷味、麻醬涼麵、檸檬愛玉、丁香豆花、甘蔗汁等。「走過、路過、但不可以錯過」的阿美廚房，至盼您的光臨，共慶母親佳節。

●康寶食品

康寶食品位於北加矽谷成立於2017 年 以進口台灣優質農漁產品丶豆製品及烘焙產品為主，農漁產品主打品牌、產銷履歷以及百大青農樹立台灣優質農漁產品形象，康寶以批發業務為主零售業務為輔，抱持唯有站在銷售最前線才能傾聽市場需求與反饋的態度，因而奠定優質商家口碑；目前有線上購物網站提供全美郵寄服務，海鮮直送最遠到夏威夷，另有二個直營門市以及一個發貨倉庫。

●麥奇小子

麥奇小子中文學校本著以快樂學習中文為宗旨，始終致力於讓學生在生活中享受學習的樂趣。廖琇菁校長作為學校的領導者，他為這次的表演活動，挑選了具台灣文化風味的民謠《天黑黑》及對媽媽愛無限的《媽媽寶貝》這兩首歌，獻給偉大的母親們。

麥奇小子課後輔導班，座落在南灣區服務大眾，課程內容除了學校作業輔導、MPM數學班、JELIC腦力開發課程、英文班、中文班、粘土班、鋼琴班，和著名的畫畫班等。以不同類形的課程，讓孩子們多方向學習發展。

●PencilStar

「超級幫手」是一系列關於環境與野生動物保護的故事。作者Gloria Y.C. Hsu，有感氣候變遷對人類造成的負面效應，望能為世界盡一份努力。作者藉由故事裡塑造的可愛角色，創造一些具有挑戰性的小任務，希望引導小朋友們的同理心，建立對環境保育的認知與責任感。

本書有中英文雙語版。本次活動也會準備Bee hotel 的手作活動，以及由書中角色製作的StickieTee 與小朋友們互動。

支持台灣在矽谷的環保童書作家請上 http://www.shiningpencilstar.com

●Tiny Sprouts

為小Pinolo們精心準備了精彩絕倫的小遊戲，帶領每位探險者踏上激動人心的旅程。

1. power up小遊戲：小Pinolo將會被賦予超能力，這是修復邪惡的Goobi造成破壞和混亂的關鍵力量。

2. city watch小遊戲：Goobi破壞了同理市的街道，將它們染成了紅色。小Pinolo，需要你們挖掘內心的勇氣，攜手保護同理市！

3. 遭遇Goobi壞蛋：現在是時候勇敢地面對挑戰了！展示你們的勇氣，透過豐富的表情和誇張的姿勢，向Goobi證明我們的實力和決心！

●河畔果

將在攤位上舉辦『媽咪的色彩繽紛花園：河畔果手繪陶瓷花盆』手作課程！參加者有機會親手設計和彩繪陶瓷花盆，然後挑選多肉植物種植，打造一份特別的母親節禮物。

河畔果（RiverBien）是一家綜合藝術平台，提供多樣化的業務服務，包括線上藝術品銷售、實體展出和藝術教學。

此外，我們還提供線上藝術治療、陪伴等課程，幫助人們透過藝術表達情感和舒緩壓力。

我們致力於為藝術家、學生和藝術愛好者提供一個全方位的藝術平台，促進藝術交流和發展。