金麥食品公司喜迎母親佳節舉辦酬賓活動5月11 & 12二天金麥造型蛋糕全面九折酬賓購買奶茶二杯或台灣黑糖刨冰即送價7.99元的精美奶茶吊袋一個

金麥台式蛋糕享譽灣區38年，無論造型，口感，皆廣受消費者喜愛。

溫馨的母親節 即將到來，為了祝福灣區 母親們過一個美好的節日，金麥食品公司特別推出「母親節三重酬賓送好禮」活動，5月11及12日（周六及 周日）二天，凡訂購金麥各式造型蛋糕全面九折，購買金麥珍奶二杯或台式黑糖刨冰即送精美珍奶吊袋一個（紅黑二色任選）。

金麥台式蛋糕享譽灣區38年，無論造型，口味，品質，皆無與倫比，吃過的人都讚不絕口，金麥芋頭蛋糕尤受歡迎，淺嚐一口滿滿芋香，沒有人工色素，更沒有防腐劑，精工細作，吃出美味吃出健康。

母親節蛋糕幾乎已經成了慶祝母親節的一種幸福的儀式感，金麥蛋糕，造型溫馨，入口即化的好口感，早已享譽灣區。金麥蛋糕之所以廣受消費者青睞，除了老店傳承的好手藝外，堅持採用最好的食材，也是成功的主因，感念母親年來的辛勞，金麥母親節蛋糕是子女們表達孝思最甜蜜的賀禮。

到過金麥的人，都會一口就愛上

該店的「台式黑糖刨冰」，在灣區賣刨冰的商家很多，但就只有金麥的「黑糖」刨冰，吃得出「正台味」，金麥負責人Judy 表示錬製正宗台式黑糖漿，用料很關鍵。

刨的綿密細緻的𣲙沙配上各種澆料，再後淋上金麥獨門黑糖，讓人有說不出的幸福感。母親節酬賓期間，點黑糖刨冰送價值7.99元的奶茶吊袋，歡迎大家踴躍光臨。