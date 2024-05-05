巷仔內的美食- 阿美厨房應世界日報之邀母親節園遊會上 供應正宗道地的台式美味歡迎闔府光臨

阿美廚房在灣區大大小小的擺街會上，總是最受歡迎的一攤。

主打「正台味」的阿美廚房，近幾年來，在灣區 舉辦的大小擺街會上，都可以看到他們的身影，並品嚐其道地的「巷仔內台灣美食」。

5月12日（周日）在世界日報的盛情邀請下，阿美廚房參加了在僑教中心舉辦的「母親節 園遊會」，再次帶來了該店最受歡迎多種台灣小吃。

包括有：炸臭豆腐（ 限量300份）、燒肉粽、古早味飯糰、紫米飯糰、大腸包小腸、台鐵 滷排骨便當、夜市現滷燈籠滷味、麻醬涼麵、檸檬愛玉、丁香豆花、甘蔗汁等。

「走過、路過、但不可以錯過」的阿美廚房，至盼您的光臨，共慶母親佳節。

說起阿美廚房的招牌美食「台式飯糰」，原本是台灣街頭的庶民美食，菜市口，學校旁都不難看到賣飯糰的餐車，而在「阿美廚房」專業的師傅做出了飯糰升級版，研發出各種不同口味，除了古早味，還有辣味飯糰、/紫米辣味/紫米飯糰、蔥蛋飯糰及控肉飯糰等。

做為「台灣巷仔內美食」代表的阿美廚房，除了飯糰外，該店出售的「正台味」更是屬不勝屬，如：台鐵排骨便當、客家紅糟肉、客家酸菜鴨湯、萬巒豬腳、滷筍絲、滷大腸、眷村滷牛鍵、粉腸米粉湯、甜不辣、牛蒡甜不辣、手指甜不辣、五香雞卷、麻辣臭豆腐、客家鹹豬肉、韮菜蝦仁卷、青豆花枝卷、蝦仁羹、尤魚羹、芋粿巧、台式排骨酥、貢丸、福卅丸、高麗菜豬肉蒸餃以及聞名全台的美而美漢堡肉等。

如果您是台式肉粽的喜愛者，千萬別錯過阿美廚房的客家燒肉粽，米粒蒸的恰如其份，餡料豐富的燒肉粽，本次園遊會上為您限量供應。

為了追求原汁原味，阿美廚房對食材的選擇十分講究，不遠千里從原產地進口純天然食材，只求口味百分百。在製作上絕不添加味精、色素、雞精及防腐劑，大部分的食物，尤其是飯糰，一定是當天現做現賣，新鮮又好吃。